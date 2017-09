Apple Music: "Up Next" präsentiert erstmals eine Newcomerin aus Deutschland

Die Sängerin "LOTTE" aus Deutschland steht derzeit bei Apple Music "Up Next" im Rampenlicht

Neue Musik entdecken: Das Format "Up Next" von Apple Music stellt erstmals eine Newcomerin ins Rampenlicht, die aus Deutschland stammt. Dabei werden nicht nur die Songs der jungen Sängerin präsentiert. Es gibt auch Videomaterial mit Hintergrundinformationen.

Die erste Künstlerin aus Deutschland, die Apple Music in "Up Next" hervorhebt, ist "LOTTE". Pünktlich zum Release ihres ersten Albums "Querfeldein" präsentiert Apple neben den Songs der 22-jährigen Sängerin auch einen Dokumentarfilm. Mit "Up Next Session: LOTTE" gibt es bei dem Musik-Streaming-Dienst auch ein paar exklusive Live-Tracks.

Pop-Balladen aus Deutschland

"LOTTE" stammt aus Ravensburg und hat bereits im März 2017 ihre erste Single "Auf beiden Beinen" veröffentlicht. Bei dem Apple-Music-Konkurrenten Spotify wurde der Titel bereits über 1,8 Millionen Mal angehört. Das Album "Querfeldein", das 13 Tracks umfasst, besteht überwiegend aus ruhigen und emotionalen Pop-Songs. Unterstützt wird ihr Gesang dabei auch durch Klavier und Gitarre. Die zweite Single von "LOTTE" ist "Pauken".

Mit "Up Next" stellt Apple Music eher unbekannte Künstler in den Fokus, um diese einem großen Publikum vorzustellen. "LOTTE" wird über das Format derzeit in Deutschland, Österreich und Schweiz hervorgehoben. "Ich freue mich riesig darüber, Teil der Up Next-Kampagne zu sein und fühle mich geehrt, das als erste deutsche Künstlerin machen zu dürfen", kommentiert die junge Sängerin das Featuring. Bleibt für sie zu hoffen, dass sie durch die Aktion an Bekanntheit und neue Fans gewinnt.