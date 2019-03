Apple News Plus: Das müsst ihr über Apples neues Nachrichten-Abo wissen

Apple weitet seine News-App aus und bietet künftig ein Nachrichten-Abo für wenig Geld an. Deutsche Leserinnen und Leser müssen sich jedoch zunächst gedulden.

Bei Apples Special Event sollte es am Montagabend ausschließlich um neue Dienste gehen. Dazu gehört auch Apple News. Neu ist die App nicht. Doch jetzt finden zumindest US-amerikanische User darin nicht nur tagesaktuelle Nachrichten, sondern auch die digitalen Versionen 300 großer Zeitschriften. Darunter National Geographic, The New Yorker, Rolling Stone oder Wired. Außerdem dabei: Einige kostenpflichtige Online-Magazine. Und das alles in einem eigenen Abo.

Damit weitet Apple die Auswahl und Vielfalt seines Nachrichtenangebots aus. Das bündelt Apple unter dem neuen Namen Apple News Plus. Die digitalen Zeitschriften sind, wie man es nicht anders von Apple kennt, wie aus einem Guss an das Layout der App angepasst. Dort kann man sowohl die ganze Zeitschrift durchblättern als auch einzelne Artikel auswählen. Datenschutz soll dabei weiter groß geschrieben werden: Die Nutzerdaten werden nicht an Werbetreibende weitergegeben.

Das Angebot soll zum Start 10 Dollar pro Monat kosten. Zugriff auf das Konto hat dann die ganze Familie. Der erste Monat ist kostenlos. Zunächst wird der Service nur in den USA und Kanada verfügbar sein. Ende des Jahres soll Apple News Plus nach Australien und Großbritannien kommen. Danach soll der Rest Europas folgen, genaue Angaben wurden jedoch nicht gemacht.