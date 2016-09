Apple nimmt Sonos-Lautsprecher in den Store auf

Sonos Play:1 ist in Schwarz und Weiß erhältlich – bald auch im Apple Store

Apple nimmt die Wireless-Lautsprecher von Sonos in sein Sortiment auf. Die kabellosen Boxen Play:1 und Play:5 sind künftig sowohl im Online-Store als auch in den Ladengeschäften erhältlich. Wer vor Anfang 2017 zugreift, erhält einen kleinen Bonus in Form einer dreimonatigen Testmitgliedschaft bei Apple Music obendrein.

Im US-Online-Store sind die beiden Sonos-Lautsprecher bereits gelistet. Im deutschen Store sind die Boxen zwar noch nicht zu finden, das soll sich laut offizieller Pressemitteilung aber schon bald ändern. Wer lieber vor Ort in einem Geschäft einkauft, um seine Neuanschaffung gleich mitzunehmen, muss sich noch bis zum 5. Oktober gedulden. Erst dann sind die Boxen in den weltweit 468 Apple Stores erhältlich.

Inklusive Dreimonats-Probeabo für Apple Music

Damit Ihr die smarten Speaker mit unterschiedlichen Musikrichtungen austesten könnt, legt Apple bei jedem Kauf eines Sonos Play:1 oder Play:5 ein dreimonatiges Testabo von Apple Music bei. Seit Februar unterstützen die Boxen Apples Streaming-Dienst nämlich offiziell. Den Play:1 gibt es auf Sonos' eigener Homepage für 229 Euro, der Play:5 schlägt mit 579 Euro zu Buche. Unentschlossene dürfen in einem Apple Store probehören.

Das Besondere: Mehrere Sonos-Lautsprecher lassen sich optional auch ohne WLAN zu einem kabellosen Sound-Netzwerk ausbauen, über das Ihr dann bequem Musik oder sonstige Audio-Inhalte vom iPhone oder iPad streamen könnt, egal ob Play:1 oder Play:5. Die dafür notwendige App steht gratis im App Store zum Download bereit.