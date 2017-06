Apple Park: So sieht das Steve-Jobs-Theater von Innen aus

Ein neues Drohnenvideo zeigt das Steve-Jobs-Theater auf dem Gelände des Apple Parks – dem künftigen Hauptsitz des Unternehmens. Die Bilder gewähren einen ersten Blick in das Innere des nach dem Unternehmensgründer benannten Gebäudes, in dem zukünftig unter anderem neue Apple-Produkte präsentiert werden sollen.

Das Video wurde von dem Drohnenpilot Duncan Sinfield auf YouTube hochgeladen. In der Beschreibung steht: "Die Eröffnung des Apple Parks rückt näher, der Landschaftsbau und die Straßenmarkierung sind nicht die einzigen Dinge, die kurz vor der Fertigstellung stehen." Zu Beginn des Videos fliegt die Drohne am Hauptgebäude des vormals als "Apple Campus 2" bekannten Apple Parks mit seinen deckenhohen Glastüren vorbei. Ein Teil der Bäume in dem gigantischen Innenbereich des ringförmigen Komplexes sowie die Pflanzenkübel im Gebäudeinneren stehen bereits.

Präsentationen unter der Erde

Rund 9000 Bäume sollen ihren Platz im Innenhof des Apple Parks finden. Vor dem Hauptgebäude entsteht momentan das Steve-Jobs-Theater, in dem zukünftig neue Geräte vor bis zu 1000 Zuschauern präsentiert werden. Das Video zeigt das erleuchtete Innere des oberen Gebäudeteils. Neben Baumaterial und einer Hebebühne sind Treppen zu sehen, die in den unterirdischen Präsentationsraum führen.

Über der Lobby des Steve-Jobs-Theaters befindet sich das größte freistehende Carbondach der Welt. Das Gebäude steht auf einem Hügel, der den höchsten Punkt von Apples neuem Campus-Gelände markiert. Wann die erste Präsentation darin stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die ersten Apple-Mitarbeiter sind bereits in den Apple Park umgezogen – in der finalen Ausbaustufe des neuen Apple-Hauptsitzes sollen 12 bis 13.000 Angestellte dort ihren Arbeitsplatz bezogen haben. Das wird noch einige Monate in Anspruch nehmen. Die 20 wichtigsten Fakten zum Apple Park hat Felix für Euch zusammengetragen.