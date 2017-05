Apple Pay: Deutschland-Start Ende 2017 möglich

Mit dem iPhone 7 oder der Apple Watch bezahlen: Apple Pay könnte noch in diesem Jahr in Deutschland starten. Der Dienst ist bereits in vielen Ländern verfügbar, in Deutschland sollen Apples Verhandlungen mit den Banken jedoch nur langsam voranschreiten.

Apple bemühe sich weiterhin, den Bezahldienst Apple Pay auch nach Deutschland zu bringen, berichtet iPhone-Ticker. Der Dienst ermöglicht es, beispielsweise Zahlungen in einem Geschäft über ein kompatibles iOS-Gerät abzuwickeln. Damit das Feature hierzulande verfügbar wird, müssten sich die deutschen Banken noch mit Apple einigen. Insider-Quellen zufolge soll eine Einigung noch nicht erzielt worden sein – wegen der Provisionen.

Apple Pay reduziert Gewinne der Banken

Sobald ein Nutzer eine Zahlung über Apple Pay tätigt, bekomme Apple eine Provision. Ähnlich wie bei der Nutzung einer Kreditkarte entstehen also Gebühren für die Bank, was deren Gewinn reduziert. Womöglich fordert Apple einen zu hohen Anteil, der pro Zahlung fällig wird. Die Verhandlungen verlaufen angeblich langsam, sollen aber schon bald abgeschlossen sein. Der Bezahldienst sei demnach spätestens im Herbst oder Winder 2017 auch hierzulande verfügbar.

Zumindest iPhone-Ticker geht davon aus, dass Apple Pay in Deutschland zunächst nur von wenigen Banken unterstützt wird. Dies könnte dann Druck auf weitere Banken ausüben, die den Bezahldienst noch nicht unterstützen – und ihren Kunden damit weniger bieten als die Konkurrenz. Der Wettbewerb dürfte dann dazu führen, dass auch einige "Verweigerer" noch in das Geschäft einsteigen. In den ersten europäischen Ländern ist Apple Pay schon im Sommer 2015 gestartet. Seit Juli 2016 können Zahlungen über diesen Dienst auch in der Schweiz getätigt werden.