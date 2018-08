Apple Pay kommt nach Deutschland: Bald könnt ihr mit dem iPhone bezahlen

Bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2018 hat es Tim Cook angekündigt: Apple Pay kommt endlich auch nach Deutschland.

Das Thema "Bezahlen mit dem Smartphone" nimmt endlich Fahrt auf. Im Juni 2018 brachte Google seinen Bezahldienst Google Pay in Kooperation mit immerhin vier Banken nach Deutschland und bald wird auch Apple folgen. Das bestätigte Apples Chef Tim Cook bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen. "Apple ist jetzt weltweit in 24 Märkten mit 4900 Bankpartnern verfügbar und wir freuen uns darauf, Deutschland später im Jahr hinzuzufügen", sagte Cook in einer Telefonkonferenz.

Bezahlen mit dem iPhone, der Apple Watch und am Mac

Mit Apple Pay könnt ihr in Geschäften bezahlen, in dem ihr einen (registrierten) Finger auf Touch ID legt und das iPhone ans Lesegerätes an der Kasse haltet. Voraussetzung dafür ist, dass das Lesegerät NFC-fähig ist, also kontaktloses Bezahlen unterstützt. Beim iPhone X erfolgt die Bestätigung über die Gesichtserkennung Face ID. Nutzt ihr die Apple Watch, müsst ihr je nach Höhe des Betrages eventuell eure Karten-PIN eingeben oder den Kauf per Unterschrift bestätigen.

Neben Shopping-Touren im Einkaufszentrum könnt ihr Apple Pay auch innerhalb von Apps benutzen, um zum Beispiel In-App-Käufe zu tätigen. Auch wenn ihr mit dem Mac im Internet surft, könnt ihr Apple Pay zum Bezahlen benutzen, wenn es die Webseite, auf der ihr einkauft, anbietet. Besitzer eines MacBook Pro mit Touch Bar können dann zum Beispiel Einkäufe mit Touch ID bestätigen.

Wann genau kommt Apple Pay?

Kleine Einschränkung: Bislang funktioniert Apple Pay nur in Verbindung mit einer Kreditkarte. Das Zahlungsmittel ist in Deutschland allerdings nicht sehr weit verbreitet. Dazu gibt es aber auch eine gute Nachricht. Denn das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 12wird wohl auch Girokarten unterstützen.

Es bleibt noch die Frage, wann genau Apple Pay in Deutschland startet. Das hatte Tim Cook nämlich nicht verraten. Weitere Details erfahren Nutzer aber mit Sicherheit spätestens bei der Vorstellung neuer iPhones. Die Präsentation neuer Hardware findet traditionell im September 2018 statt. Auch die Frage, welche Banken als Apple Pay zum Start unterstützen werden, ist noch offen. Als aussichtsreicher Kandidat gilt die Sparkasse, die per Twitter kommunizierte, man sei "grundsätzlich an Apple Pay interessiert". Anfang 2018 galten auch die Deutsche Bank und N26 als sichere Partner.

Wie beliebt der Bezahldienst bei den Kunden ist, belegte Cook mit eindrucksvollen Zahlen. Über Apple Pay wurden allein im vergangenen Quartal eine Milliarde Transaktionen getätigt. Das seien unter anderem mehr mobile Transaktion, als sie etwa über PayPal getätigt wurden.