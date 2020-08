Das kontaktlose Bezahlen via Apple Pay ist nun auch für Sparkasen-Kunden mit Girocard verfügbar

Ihr wollt mit Apple Pay bezahlen, habt aber keine Kreditkarte? Kein Problem – zumindest, wenn ihr eine Girocard der Sparkasse besitzt. Damit könnt ihr ab sofort ein Konto bei Apples kontaktlosem Bezahldienst einrichten und anschließend per iPhone oder Apple Watch bezahlen.

Die Sparkasse hat extra eine Internetseite eingerichtet, auf der euch ausführlich erklärt wird, was ihr tun müsst, um Apple Pay über die Girocard nutzen zu können. Anschließend könnt ihr überall dort kontaktlos per iPhone bezahlen, wo ihr es auch mit eurer Girocard tun könnt. Also muss das Geschäft über ein entsprechendes Terminal verfügen.

Voraussetzungen und Vorteile

Wenn ihr Apple Pay über die Girocard nutzen wollt, braucht ihr:

ein iPhone oder eine Apple Watch mit Unterstützung für Apple Pay

ein Konto bei Apples Bezahldienst

ein Konto bei der Sparkasse für eine sogenannte Debitkarte

die Sparkassen-App in der neuesten Version

(freigeschaltetes) Online-Banking mit chip- oder push-TAN

Der Vorteil von Apple Pay über die Girocard ist, dass ihr den Dienst auch ohne Kreditkarte nutzen könnt. Außerdem ist die Girocard weit verbreitet – und entsprechend hoch ist die Anzahl der Terminals, an denen ihr dann auch mit dem iPhone oder der Apple Watch bezahlen könnt. Ebenfalls praktisch sind die im Vergleich zur Kreditkarte relativ niedrigen Gebühren.

Mit iOS 14 auch für Online-Shopping?

Der Nachteil: Ihr könnt leider nicht Online über Apple Pay einkaufen, wenn ihr den Dienst über die Girocard nutzt. Das gilt auch bereits beim Bezahlen über die Karte selbst. Allerdings könnte sich dies laut Caschys Blog schon in wenigen Wochen ändern, wenn Apple im Herbst das Update auf iOS 14 veröffentlicht.

Die Sparkassen haben Apple Pay im Sommer 2019 angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht bekannt, ob und wann der Dienst auch über die Girocard genutzt werden kann. Erst kürzlich hat die Commerzbank eine Möglichkeit eingeführt, Apple Pay nur über das Girokonto nutzen zu können. Allerdings handelt es sich dabei streng genommen um einen Trick, da die Bank eine virtuelle Kreditkarte hinterlegt. Das dürfte euch in der Praxis aber egal sein.