Apple Pay: Sparkasse soll Bezahldienst bereits testen

Der Deutschland-Start von Apple Pay könnte noch 2018 erfolgen. Bislang gibt es immer noch keine offiziellen Informationen, wann wir den Bezahldienst hierzulande nutzen können. Die Gerüchteküche macht jedoch Hoffnung darauf, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen.

In einem nicht näher genannten Forum behauptet ein Nutzer, dass Apple Pay in Deutschland mit iOS 12 kommen wird, berichtet Caschys Blog. Schon zuvor hieß es, dass der Dienst hierzulande mit dem großen Update startet, das voraussichtlich im September 2018 ausrollt. Für einen Start des Bezahldienstes in absehbarer Zeit spricht außerdem, dass die Sparkasse Apple Pay bereits testen soll.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Apple Pay – aber kein Google Pay

Rund 80 Exemplare des iPhone 8 sollen für den Test derzeit verwendet werden. Die Sparkasse soll Apple Pay mit der Beta von iOS 12 auf diese Art und Weise intern ausprobieren. Ein Kontakt von Caschys Blog soll einen Sparkasse-Mitarbeiter auf dieses Gerücht angesprochen haben – und dieser soll die Angaben bestätigt haben, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Das Interesse an Apple Pay hat die Sparkasse mittlerweile sogar selbst über Twitter zur Sprache gebracht. Somit ist es tatsächlich gut möglich, dass Testläufe bereits laufen. Anders sieht es wohl mit Google Pay aus. Eine Kooperation mit dem Suchmaschinenriesen sei für das Unternehmen keine Option. Stattdessen soll eine "Mobiles Bezahlen"-App der Sparkasse erscheinen, über die ihr kontaktlos Zahlungen via Smartphone vornehmen könnt. Schon in Kürze wird diese offenbar verfügbar sein.