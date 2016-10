Apple Pay: Support-Seite listet Dienst schon für Deutschland

Apple Pay kommt – vielleicht schon in naher Zukunft: Auf der Support-Seite von Apple für den Bezahldienst wird Deutschland als teilnehmendes Land bereits gelistet. Möglicherweise müssen sich Nutzer hierzulande also nicht mehr lange gedulden, bis sie per iPhone und NFC bezahlen können.

Auf der Europakarte, die Apple auf seiner Support-Seite zu Apple Pay zeigt, sind Länder blau markiert, die den Dienst unterstützen. Kurioserweise ist Deutschland dort ebenfalls blau gefärbt, obwohl der Dienst noch nicht zur Verfügung steht. Unter der Karte werden die an dem Service teilnehmenden Banken aufgeführt: Dort sind allerdings lediglich Kreditinstitute aus Russland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz aufgeführt.

Keine teilnehmenden Banken bekannt

Somit kann nicht gesagt werden, ob der hiesige Release von Apple Pay tatsächlich unmittelbar bevorsteht – oder ob es sich um einen Grafikfehler handelt, wie Giga vermutet. Denn sollte der Dienst bald gestartet werden, hätte das Unternehmen aus Cupertino an dieser Stelle sicherlich bereits Kooperationspartner aufgeführt.

Seit Juli 2016 steht Apple Pay in der Schweiz zur Verfügung – und damit nach Großbritannien auch auf dem europäischen Festland. Wie die Chefin des Dienstes, Jennifer Bailey, aber bereits angekündigt hat, soll der Service langfristig auf allen wichtigen Märkten angeboten werden, auf denen auch Apple-Produkte erhältlich sind. Demnach sollte es hierzulande irgendwann möglich sein, mit dem iPhone oder innerhalb einer App den Bezahldienst zu nutzen.