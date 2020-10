Galaxy S21: Das macht Samsung Apple wohl nach

Apple kündigte bei der Vorstellung des iPhone 12 an, zukünftig alle Handys ohne Ladegerät und Kopfhörer auszuliefern. Dafür bekam das amerikanische Unternehmen Hohn und Spott von der Konkurrenz. Ganz vorne dabei: Samsung. Doch nun scheint es, als würde das Galaxy S21 das gleiche Schicksal ereilen.

Wie Android Authority mit Verweis auf ChosunBiz mitteilt, könnte Samsung beim Galaxy S21 Apples Beispiel folgen und einen Charger sowie die Kopfhörer im Lieferumfang weglassen. Demnach wären beim kommenden Flaggschiff nur noch ein Ladekabel und ein Stift zum Entfernen der Sim-Karte dabei. Das Gerücht ist aber nicht ganz neu, denn schon im Juli hieß es, dass Samsung zukünftig auf ein Ladegerät verzichten könnte. Ein Verzicht auf Kopfhörer war damals aber noch nicht im Gespräch.

Viele Vorteile für einen Hersteller

Das Entfernen von Ladegerät und Kopfhörern brächte Samsung viele Vorteile für das Galaxy S21. Einerseits würde das Unternehmen sich die Produktionskosten für das Zubehör sparen. Andererseits könnte Samsung die Kartons der Geräte verkleinern. Dies wiederum würde bedeuten, dass mehr Geräte über die verschiedenen Transportwege geladen und ausgeliefert werden könnten.

Samsung würde also auch Transportkosten sparen. Die große Frage wäre dann, ob der Hersteller die Ersparnis so an die Nutzer weitergibt. Denn auf diese Weise könnte Samsung das Galaxy S21 zu einem niedrigeren Preis auf den Markt bringen und einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben.

Zudem würde dieses Vorgehen die Umwelt schonen, da die Produktion des Zubehörs auch CO2 ausstößt. Da Charger und Kopfhörer bisher bei allen Samsung-Handys im Karton enthalten waren, besitzen viele Nutzer diese schon und brauchen folglich kein neues Zubehör.

Fokus auf kabellose Kopfhörer?

Vorstellbar ist auch, dass Samsung beim Galaxy S21 den Fokus auf seine kabellosen Kopfhörer legen möchte. Durch das Fehlen des Zubehörs könnten mehr Nutzer geneigt sein, sich direkt die Wireless Earbuds des Herstellers zu holen.

Beim Galaxy S20 verzichtet der chinesische Hersteller auf das Beiliegen des 45-Watt-Netzteils, um den entsprechenden Lademodus zu nutzen. Dieses kann zusätzlich im Store für fast 50 Euro erworben werden. Standardmäßig bekommt ihr ein 25-Watt-Ladegerät.

Ob Samsung Kopfhörer und Ladegerät beim Galaxy S21 weglässt, wird sich wohl im Frühjahr 2020 zeigen. Bereits im Januar könnte der Hersteller das Flaggschiff präsentieren.