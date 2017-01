Apple schenkt iPhone-Käufern Beats Solo3 Wireless zum chinesischen Neujahr

Ein iPhone oder einen Mac kaufen – und Beats Solo3 Wireless geschenkt kriegen: Apple hat bereits 2016 zum chinesischen Jahreswechsel eine Sonderaktion gestartet, die auch in diesem Jahr wiederholt wird. In bestimmten Regionen gibt es die On-Ear-Kopfhörer als kostenlose Dreingabe.

Apple hat die Aktion zum "Chinese New Year" nun offiziell angekündigt, wie Macerkopf berichtet. Das Angebot gilt ausschließlich rund drei Wochen vor dem chinesischen Neujahrfest am 28. Januar: Wer am 6. Januar bestimmte Macs oder iPhones kauft, zu denen laut Apple ausdrücklich auch die aktuellen Topmodelle iPhone 7 und 7 Plus zählen, erhält die Kopfhörer Beats Solo3 Wireless ohne Aufpreis hinzu. Doch auch der Kauf der Vorjahresmodelle iPhone 6s oder 6s Plus qualifiziert für den Erhalt des Beats-Gadgets.

Leider nicht in Europa

Die Sonderaktion zum chinesischen Neujahr gilt leider nur für bestimmte asiatische Regionen: Dazu gehören neben China auch Taiwan, Hongkong und Singapur. Ab 8 Uhr Ortszeit können Kunden dort einen Mac oder ein iPhone kaufen und sich dann über die kostenlosen Beats Solo3 Wireless freuen – und zwar in der roten (PRODUCT)Red-Edition.

Die Beats Solo3 Wireless können ohne Kabel mit einem Abspielgerät verbunden werden, was vor allem Nutzern des iPhone 7 zugutekommt. Wie Apples AirPods nutzen die Kopfhörer den W1-Chip, der ein hervorragendes Energiemanagement bieten soll. Wie sich das 300 Euro teure Gadget der Apple-Tochter Beats in der Praxis schlägt, könnt Ihr in unserem Testbericht nachlesen.