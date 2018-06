Apple-Spots zeigen: So hilfreich ist der Mac für Künstler und Entwickler

Apple hat eine Reihe neuer Clips veröffentlicht. Einer davon soll laut 9to5Mac auch während der Fußball-WM 2018 im Fernsehen laufen. Die Kampagne nennt sich "Behind the Mac" und erzählt diverse wahre Geschichten über professionelle Mac-Anwender.

Die Protagonisten der Werbespots gehören verschiedenen Branchen an. Gemein haben sie jedoch alle, dass sie einer herausfordernden – sowie in vielen Fällen auch kreativen – Arbeit nachgehen und dafür einen Mac verwenden. In dem über diesem Artikel eingebundenen Video seht ihr offenbar einen Zusammenschnitt aller neuen Mac-Clips. Dabei handelt es sich vermutlich um den Spot, der während der Fußball-WM im TV zu sehen sein wird.

Musiker, Fotografen und Programmierer verwenden Macs

In dem ersten Video unter dieser News erklärt die Sängerin Grimes, was sie an ihrem MacBook Pro so schätzt. Besonders gefällt ihr offenbar die Mobilität des Geräts. Das Macbook sei darüber hinaus deutlich erschwinglicher als ein professionelles Setup und biete jedem die technischen Voraussetzungen, das Gleiche zu machen wie sie. Die Möglichkeit alleine zu arbeiten, ermögliche es ihr außerdem, deutlich ausgefallenere Dinge auszuprobieren als in einem Studio, in dem andere Leute sie bewerten.

Im nächsten Clip kommt Bruce Hall zu Wort. Der Fotograf ist nahezu blind, kann aber auf sehr kurze Distanzen noch Details erkennen. Das Macbook verbessere in gewisser Weise seine Sehfähigkeit und erlaube es ihm Dinge zu tun, die ihm vor zehn Jahren noch unmöglich gewesen wären.

Das letzte Video zeigt Peter Kariuki. Der Programmierer erzählt, wie er mit dem MacBook eine App entwickelt hat, die die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Ruanda reduzieren soll. Informationen zu einem neuen MacBook liefern die Spots nicht. Das erwartete Hardware-Upgrade haben die Apple-Notebooks bislang noch nicht erhalten,