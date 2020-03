Auch dieser Apple Store in Singapur bleibt vorübergehend geschlossen

Das Coronavirus wirkt sich immer stärker auf unseren Alltag aus. Apple hat sich nun dazu entschlossen, bis zum 27. März weltweit nahezu alle Apple Stores zu schließen. Dies betrifft sämtliche Filialen außerhalb Chinas.

In einem auf der Apple-Webseite veröffentlichten Brief schreibt CEO Tim Cook dazu: "Der effektivste Weg, das Risiko für die Übertragung des [Corona]virus zu minimieren, ist ... die soziale Distanz zu maximieren." Mit der vorübergehenden Schließung der Apple Stores wolle das Unternehmen einen Beitrag dazu leisten. Sicherlich ein sinnvoller Schritt, denn die Einkaufstempel des Herstellers tendieren besonders in Stoßzeiten dazu, überfüllt zu sein.

Wie aus einem Bloomberg-Bericht hervorgeht, gibt es außerhalb Chinas nahezu 470 Apple Stores. Diese vorübergehend zu schließen, dürfte enorme Umsatzeinbußen für das Unternehmen bedeuten. Die Apple-Store-Mitarbeiter hingegen müssen keinen finanziellen Einschnitt befürchten. An ihrer Bezahlung werde sich nichts ändern. Apples Büroangestellte werden bis auf Weiteres von zuhause aus arbeiten. Mitarbeitern in China hatte Apple vor einer Weile sogar iPads geschenkt.

Spenden in Millionenhöhe

Das ist längst nicht alles, was Apple gegen das Coronavirus unternimmt. Das Unternehmen habe bislang 15 Millionen US-Dollar gespendet, um Kranken zu helfen und den wirtschaftlichen Schaden in betroffenen Gemeinden abzufedern. Außerdem werde Apple noch einmal doppelt so viel Spenden wie die eigenen Mitarbeiter. Das Geld sei für lokale, nationale und internationale Anti-COVID-19-Maßnahmen vorgesehen.

Apples Onlineshop bleibt geöffnet

Wer in nächster Zeit ein iPhone oder ein anderes Apple-Gerät direkt vom Hersteller kaufen möchte, muss nicht auf die Wiedereröffnung der Läden warten. Apples Onlineshop bleibt nach wie vor geöffnet. Auch der Kundendienst ist weiterhin erreichbar, und zwar online über die offizielle Support-Webseite. Hier könnt ihr beispielsweise Reparaturen für euer iPhone veranlassen.

Falls ihr euch fragt, warum ausgerechnet Chinas Apple Stores weiterhin geöffnet haben: Apple hatte die Läden bereits zuvor geschlossen. Nachdem das Schlimmste dort inzwischen überstanden scheint, haben die Filialen wieder geöffnet – und bleiben das aktuell auch.