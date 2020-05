Apple Stores bald wieder offen: So soll Corona draußen bleiben

Apples Stores machen in Kürze wieder auf

Die Corona-Krise hatte Apple dazu bewogen, seine Filialen auf der ganzen Welt vorübergehend zu schließen. In Kürze öffnen die Apple Stores in Deutschland wieder. Allerdings kommt es zu gewissen Einschränkungen und Sicherheitsvorkehrungen.

Ab kommendem Montag, dem 11. Mai 2020, öffnen Apple Stores in Deutschland wieder ihre Pforten, wie Caschys Blog berichtet. Dem Bericht zufolge plant der iPhone-Hersteller kürzere Öffnungszeiten als zuvor. Die meisten Läden sollen aber von 11 bis 19 Uhr zugänglich sein. Wie es der Apple Store in eurer Region handhabt, könnt ihr auf der offiziellen Retail-Webseite in Erfahrung bringen.

Apple Stores: Sicherheitsmaßnahmen gegen Corona

Wie aus einem Statement des Unternehmens hervorgeht, werden sich die Apple Stores zunächst auf den "Service und Support an der Genius Bar" konzentrieren. Das ergibt Sinn, schließlich sind Reparaturen einer der Hauptgründe, die Läden Apples Onlineshop vorzuziehen. Außerdem werde es "bis auf weiteres ... zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen" geben, die Mitarbeiter und Kunden vor Corona schützen sollen.

Dazu zählen "das Überprüfen der Körpertemperatur, das Einhalten des Mindestabstands und das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen". Außerdem werde Apple "Termine zeitlich anpassen" – was wohl die Einhaltung des Mindestabstands ermöglichen und vermeiden soll, dass zu viele Besucher gleichzeitig anwesend sind. Letzteres sei jedenfalls beabsichtigt und wird sicherlich zu Wartezeiten für die Laufkundschaft führen, wie Apple betont.

Daher empfiehlt das Unternehmen auch, Käufe lieber über den Onlineshop vorzunehmen. Die Abholung sei aber auch dann im Apple Store möglich, wenn ihr diese Option beim Bestellen auswählt.

iPhone SE und MacBook Pro 13 auf Lager?

Aktuell meldet der Onlineshop allerdings noch "Abholung im Apple Store ist derzeit leider nicht verfügbar". Das sollte sich mit der Öffnung der Läden jedoch ändern. Ob die beiden interessantesten Neuerscheinungen bereits nächste Woche in den Apple Stores anzutreffen sein werden, ist unklar: Mit dem iPhone SE (2020) und dem MacBook Pro 13 (2020) hat Apple in letzter Zeit zwei Produkte veröffentlicht, die auf reges Interesse bei den Besuchern stoßen dürften.