Apple testet neue Support-App für iOS

Apple baut seinen Kundensupport aus und testet derzeit eine neue Support-App, die Euch bei Problemen mit iPhone, MacBook und Co helfen soll.

Den FAQ-Bereich und ein Forum mit hilfreichen Einträgen findet Ihr schon lange auf der Apple-Webseite. Relativ neu ist der @AppleSupport-Account bei Twitter. In Zukunft soll Euch zusätzlich noch eine iOS-App, die einfach nur "Apple Support" heißt, helfen und wenn es gut läuft den Weg in den Apple Store ersparen.

Maßgeschneiderte Hilfe

Über die Suche in der deutschen Version des App Store ist Apple Support noch nicht zu finden, aber mit dem direkten Link lässt sich der Eintrag im holländischen App Store schon aufrufen. In dem Eintrag bei Producthunt zu der App, berichten Nutzer, dass sich die Anwendung derzeit nur in Holland installieren lässt. Scheint als würde Apple sie dort im kleinen Rahmen testen. Der App-Beschreibung zufolge steht sie aber auch auf Deutsch bereit.

Apple Support ist eine personalisierte App, die zum Beispiel weiß, welche Apple-Geräte Ihr besitzt und Euch Hilfestellungen zu genau diesen direkt anbietet. Darüber hinaus könnt Ihr mit Support-Mitarbeiter von Apple chatten, telefonieren oder E-Mails hin und schicken. Auf Wunsch ruft Euch Apple auch zurück und wenn nichts anderes mehr hilft, unterstützt Euch die Anwendung bei der Findung eines Reperatur-Termins in einem Apple Store oder einem von Apple autorisierten Händler in Eurer Nähe.

Wie lange die Tests gehen sollen und wann Apple Support im deutschen App Store zur Installation bereit steht, ist derzeit nicht bekannt.