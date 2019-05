Apple-Chef Tim Cook möchte nicht, dass ihr euer iPhone oft benutzt

Tim Cook sprach im Interview mit dem US-TV-Sender ABC über Apples Einstellung zum Datenschutz und dem "Digital Wellbeing"-Trend. Unter anderem ging er auf die Begrenzung der iPhone-Nutzungsdauer ein.

Das Unternehmen erntete vor Kurzem Kritik dafür, Drittanbieter-Apps zur Kontrolle der Nutzungsdauer aus dem App Store entfernt zu haben. Die Entwickler vermuten, dass das Unternehmen nicht wirklich möchte, dass die Nutzung von iOS-Geräte zurückgeht. In dem ABC-Interview stellte Tim Cook nun klar: "Wir verdienen viel Geld, wenn wir Sie überzeugen können, ein iPhone zu kaufen...Aber ich möchte nicht, dass Sie das Produkt viel benutzen."

Tim Cook spricht aus Erfahrung

Stattdessen bevorzuge es Tim Cook, wenn das iPhone Leben bereichere. Seiner Ansicht nach sollen die Nutzer Apple-Geräte für Dinge verwenden, die ihnen früher nicht möglich waren. Seit iOS 12 erhalten iPhone- und iPad-Besitzer auf Wunsch Statistiken darüber, wie intensiv sie ihr Gerät verwenden – auch Tim Cook. Er selbst sei überrascht gewesen, wie oft er täglich sein iPhone in die Hand nehme: "ungefähr 200-mal" am Tag. Dies sei in etwa doppelt so oft, wie der Apple-CEO vermutet habe.

Zum Datenschutz sagte er, als kleines Kind habe er Angst davor gehabt, dass ein Fremder von draußen durchs Fenster schaut. Unternehmen, die Nutzer im Internet tracken, erführen jedoch deutlich mehr über eine Person, als der von ihm beschriebene Spanner. Datenschutz im Internet sei ein großes Problem, aber auch lösbar.

Apple sei auf der Seite der Nutzer. Denn diese seien schließlich nicht das Produkt des Unternehmens. Mit dieser Aussage erlaubte sich Tim Cook offenbar einen kleinen Seitenhieb auf Google und Facebook, die den Großteil ihrer Einnahmen über personalisierte Werbung generieren – im Gegensatz zu Apple.