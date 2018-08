Apple TV 4K: Erste Filme unterstützen Dolby Atmos

Auf der WWDC 2018 kündigte Apple an, dass seine Set-Top-Box noch dieses Jahr Dolby Atmos unterstützen würde. Nutzer von Apple TV 4K finden auf iTunes nun diverse Filme, die den 3D-Sound offenbar bereits bieten.

Damit ihr mit Apple TV 4K Filme in Dolby Atmos genießen könnt, benötigt ihr allerdings eine Heimkinoanlage, die den Audiostandard unterstützt. Darüber hinaus müsst ihr die Beta-Version von tvOS 12 nutzen und den 3D-Sound in den Einstellungen aktivieren, berichtet Heise. Bereits gekaufte Filme erhalten ihn – sofern verfügbar – offenbar nachträglich. Ihr müsst diese also nicht ein weiteres Mal kaufen.

Kennzeichnungen stimmen teilweise noch nicht

Apple verfährt bei Dolby Atmos also ähnlich wie bei der Einführung von 4K- und HDR-Inhalten. Apple-TV-4K-Nutzer, die Filme bereits davor gekauft haben, müssen für die höhere Auflösung ebenfalls keinen Aufpreis bezahlen. Der Download der 4K-Version ist kostenlos. Dass ein Film Dolby Atmos unterstützt, sollt ihr an einer entsprechenden Kennzeichnung neben der ausgewiesenen Filmlänge und dem Erscheinungsjahr erkennen.

Allerdings seien einige Filme derzeit noch falsch gekennzeichnet. Laut iTunes soll Apple TV 4K etwa "Justice League" auf Deutsch in Dolby Atmos wiedergegeben. Tatsächlich stehe der 3D-Sound aktuell aber nur für die englische Tonspur zur Verfügung. Wenn ihr keine Lust habt, selbst nach den Doly-Atmos-Filmen zu suchen, soll Siri das für euch auf Wunsch übernehmen.