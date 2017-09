Apple TV 4K: iOS-11-Leak deutet auf starke Hardware hin

Das neue Apple TV der 5. Generation soll den Namen "Apple TV 4K" tragen und mit verbesserter Hardware erscheinen – um für das iPhone X gewappnet zu sein. Das meldet der Entwickler Steven Troughton-Smith auf Twitter.

In den Tiefen der geleakten finalen Version von iOS 11 hat der Entwickler Hinweise auf die Hardware der neuen Streaming-Box ausfindig gemacht. Demnach ist das Apple TV 4K mit einer 3-Kern-CPU ausgestattet, was einem A10X Fusion entspreche. Der Code liefere Hinweise darauf, dass sich so auch Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde abspielen lassen.

Flotte Internetverbindung für 4K-Streaming nötig

Das passt zu weiteren Infos, die Troughton-Smith in iOS 11 entdeckt hat: So soll das iPhone X nämlich in der Lage sein, Videos in 4K bei 60 Frames pro Sekunde aufzunehmen . Da erscheint es nur logisch, dass auch das Apple TV 4K darauf vorbereitet ist. Zum Thema HDR gibt es indes noch nichts Neues zu berichten.

Ende Juli deutete jedoch ein Kaufbeleg von iTunes darauf hin, dass der Marktplatz demnächst auch HDR-Inhalte anbieten wird. Wenige Tage später fand der Entwickler Guilherme Rambo weitere Hinweise auf HDR in geleakter Firmware für Apples Smart-Speaker HomePod. Um 4K-Inhalte aus dem Netz zu streamen, ist laut Troughton-Smith offenbar mindestens eine Internet-Verbindung mit 15 Mbps nötig. Andernfalls steht wohl nur eine niedrigere Auflösung zur Verfügung.