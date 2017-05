Amazon Video kommt demnächst aufs Apple TV

Bald könnt Ihr möglicherweise per Apple TV außer Netflix auch Amazon Prime Video ansehen

Apple und Amazon sollen kurz vor einer Einigung stehen: Nachdem es jahrelang keine App von Amazon Prime Video für das Apple TV gab, soll sich diese für Nutzer der Set-Top-Box unpraktische Begebenheit im Sommer 2017 ändern – durch den Release einer entsprechenden Anwendung für tvOS.

Die beiden Tech-Giganten sollen kurz davor sein, einen Vertrag abzuschließen, berichtet TechCrunch unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Mitarbeiter von Amazon erwarten offenbar, dass die App für das Apple TV im dritten Quartal 2017 erscheint. Auf diese Weise wird es für Abonnenten von Amazon Prime Video, die auch Apples Set-Top-Box besitzen, deutlich komfortabler, die Filme und Serien des Versandhandelsriesen abzurufen. In den letzten Jahren mussten diese Personen die Inhalte von einem anderen Apple-Gerät über AirPlay auf die Set-Top-Box und so schließlich auf den Fernseher streamen.

Verkauft Amazon wieder das Apple-Gerät?

Es sei nicht bekannt, ob die Abmachung zwischen Amazon und Apple auch andere Bereiche betrifft. So hat der Online-Händler beispielsweise im Herbst 2015 Googles Chromecast und das Apple TV aus seinem Angebot verbannt – vermutlich, um seinen eigenen Streaming-Lösungen der Fire-TV-Reihe eine bessere Position am Markt zu verschaffen.

Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Einigung zwischen Amazon und Apple bezüglich der App von Amazon Prime Video und Apple TV auf höchster Ebene erzielt wurde – also zwischen den CEOs Jeff Bezos und Tim Cook persönlich. Wie zu erwarten, wollten beide Unternehmen das Gerücht nicht kommentieren. Bis Oktober 2017 sollten wir wissen, was an den Mutmaßungen dran ist.