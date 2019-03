Apple TV: Apple greift Netflix mit eigenem Streaming-Dienst an

Mit Apple TV Plus wird Apple selbst zum Filmstudio.

Apple hat am Montagabend eine ganze Reihe neuer Dienste vorgestellt. Doch ein Großteil des Abends drehte sich rund um Apple TV Plus und Apple TV Channels – die neuen Streaming-Abos von Apple.

Montagabend hat Apple zum "Special Event" ins Steve Jobs Theater in Cupertino geladen, um große Neuigkeiten zu verkünden. Dass die Präsentation in der Tat etwas ganz Besonderes werden sollte, hat sich schon vorher abgezeichnet. Die wichtigsten Hardware-Neuerungen wurden bereits in den Tagen zuvor verkündet. Dieser Abend sollte ganz im Zeichen neuer Dienste stehen.

Apples Aufstieg zum Filmstudio

Begonnen hat das Event mit einem bunten Filmintro im Stil der 60er Jahre, das Apples wichtigste Meilensteine hat Revue passieren lassen. Damit wurde direkt zu Beginn die Marschrichtung vorgegeben: Apple erfindet sein Apple TV neu und steigt ins Filmbusiness ein.

Mit dabei sind prominente Hollywood-Größen wie Steven Spielberg. (© 2019 Apple)

Darunter findet sich eine ganze Reihe von Neuerungen. Die größte von ihnen ist wohl Apple TV Plus. So nennt Apple seine neue Flut an eigenproduzierten Serien und Filmen. Dafür hat das Unternehmen gefühlt halb Hollywood verpflichtet: Steven Spielberg, J.J. Abrams, Ron Howard, Damien Chazelle, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Jason Momoa, Octavia Spencer, Chris Evans und viele, viele mehr werden künftig für Apple neue Inhalte kreieren. Die sollen ab Herbst zu sehen sein.

Apple TV Channels ab Mai

Diese Inhalte werden für Zuschauerinnen und Zuschauer in Zukunft bei Apple TV zu sehen sein. Die App wurde dafür teilweise überarbeitet und wird ab Mai auch eine ganze Reihe an Kanälen zur Verfügung stellen, genannt Apple TV Channels. Dort finden sich Fremdinhalte wieder, die von kooperierenden Fernsehsendern und Streaming-Services zur Verfügung gestellt werden. Dazu zählen unter anderem HBO, Showtime, Amazon Prime Video, Hulu und zahlreiche Nachrichten- sowie Sportkanäle. Dabei zahlen Nutzer von Apple TV nur für die Kanäle, die sie tatsächlich haben möchten.

In den Apple TV Channels werden sich buchbare Inhalte kooperierender Sender und Streaming-Anbieter wiederfinden. (© 2019 Apple)

Zum ersten Mal zieht Apple TV dabei ab Herbst 2019 auch auf dem Mac Einzug. Wie sehr Apple aktuell umdenkt, wird jedoch sichtbar, wenn man auf andere Endgeräte schaut. Apple TV wird es künftig auch auf Nicht-Apple-Geräten geben: So zum Beispiel auf Smart TVs von Samsung, Sony, LG und Vizio sowie auf Streaming-Boxen wie Roku und dem Amazon Fire TV – und das weltweit in über 100 Ländern. Wie viel die neuen Streaming-Abos kosten werden, hat Apple noch nicht bekanntgegeben.