Apple TV, Apple Watch und Mac: Updates auf neue OS-Versionen verfügbar

Neben dem iOS 10.1 für iPhone 7 und 7 Plus hat Apple auch ein Update für Apple TV, Apple Watch und Mac veröffentlicht. Besitzer der Geräte dürfen sich somit eine Aktualisierung auf watchOS 3.1, tvOS 10.0.1 sowie macOS 10.12.1 herunterladen. Im Wesentlichen beschränken sich die Änderungen aber auf Bugfixes und Sicherheitsmaßnahmen, wie 9to5Mac berichtet.

Das wohl wichtigste neue Feature geht Hand in Hand mit dem neuen Porträt-Modus des iPhone 7 Plus, das Apple mit iOS 10.1 eingeführt hat. So wartet macOS 10.12.1 nun mit einem neuen Album auf, das Porträt-Aufnahmen automatisch erkennt und sammelt. Im Zusammenspiel mit einer Apple Watch soll das Entsperren eines Macs via Smartwatch nach dem Update zuverlässiger funktionieren.

iPhone 7 Plus-Porträts erhalten Mac-Album

Nach dem Update auf watchOS 3.1 lassen sich Effekte von Nachrichtenblasen und Vollbildeffekte per Knopfdruck erneut abspielen. Das funktioniert auch dann, wenn Ihr die Option "Bewegung reduzieren" aktiviert habt, um Animationen standardmäßig auszuschalten. Bei der Apple Watch Series 2 soll es zu Problemen beim Laden gekommen sein, bei dem sich der Akku nicht vollständig füllte. Auch dieses Problem ist laut Changelog behoben. Ähnliches gilt für die Integration von Force-Touch-Funktionen bei Drittanbieter-Apps, die nun immer funktionieren sollen.

Wer einen Apple TV besitzt, muss sich mit tvOS 10.0.1 mit Fehlerbehebungen und gestopften Sicherheitslücken begnügen. Zuvor ließ sich das System etwa mit der Anzeige eines fingierten JPEGs dazu bewegen, beliebigen Code auszuführen. Diese und weitere Schwachstellen sind nun aber ausgemerzt, wie Apple auf seiner Support Seite angibt.