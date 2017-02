Apple TV: Fünfte Generation soll 4K-Auflösung und HDR unterstützen

Hinter verschlossenen Türen soll beim Unternehmen aus Cupertino an der fünften Generation des Apple TV gewerkelt werden. Die Set-Top-Box könnte im Gegensatz zu den Vorgängern ein besseres Bild liefern. Abgesehen davon soll sich jedoch nur wenig ändern.

Die fünfte Generation des Apple TV soll laut einem Bericht von Bloomberg eine 4K-Auflösung und den Standard HDR unterstützen. Gestützt werde diese Behauptung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Neben dem verbesserten Bild erwähnt der Bericht jedoch keine neuen Features, die das Gadget zu einem Must-Have machen könnten.

Revolution verschoben

Bei der nächsten Generation der Set-Top-Box soll es sich demnach lediglich um eine Art Hardware-Upgrade handeln, das zumindest neue Möglichkeiten eröffnet: Durch die höhere Auflösung muss Apple wahrscheinlich auch einen neuen und schnelleren Chipsatz in das Gadget integrieren. Somit dürfte das kommende Apple TV auch mit komplexeren Apps, die mehr Leistung benötigen, zurechtkommen, wie beispielsweise mit grafisch aufwendigeren Spielen.

Anfang Februar 2017 wurde bekannt, dass Apple einen Ex-Amazon- und Netflix-Manager für Apple TV an Bord geholt hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass beim Unternehmen aus Cupertino an neuen Features gearbeitet wird, um den sinkenden Verkäufen der Set-Top-Box entgegenzuwirken. So war es Bloomberg zufolge schon mit der vierten Generation geplant, die gängigen TV-Receiver komplett zu ersetzen. Offenbar ist dies nicht gelungen: Das aktuelle Apple TV besitzt dafür nicht die erforderlichen Kabel-Anschlüsse.