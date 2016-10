Apple TV, iPad und iPhone: TV App für alle Sendungen vorgestellt

Eine Anwendung für alle Inhalte: Apple will in naher Zukunft mit der TV App eine zentrale Anlaufstelle bieten, in der Nutzer nach Sendungen aus verschiedensten Apps suchen können. Dabei soll es sowohl um Filme als auch um Serien und Liveübertragungen gehen.

Laut Eddy Cue, der als Senior Vice President Internet Software und Services bei Apple angestellt ist, würden mittlerweile viele Menschen bevorzugt über Apps auf dem iPhone, iPad oder Apple TV fernsehen, ist Apples Pressemitteilung zur neuen App zu entnehmen. "Die TV App zeigt was man als nächstes anschauen kann und macht es einfach, Fernsehserien und Filme aus vielen Apps an einem einzigen Ort zu entdecken."

Auf allen Geräten synchron

Die TV App bietet verschiedene Bereiche, in denen Nutzer auf allen Geräten ihre bevorzugten Sendungen ansehen oder nach neuen Inhalten suchen können. Eine zentrale Rolle nehmen dabei natürlich Filme und Serien ein, die über iTunes erworben wurden. Die App soll sich automatisch synchronisieren, sodass Ihr zum Beispiel in der Bahn eine Folge anfangen könnt, um sie zu Hause auf dem Apple TV fertig zu sehen.

Vor allem für Sportfans soll Siri das Finden von Liveübertragungen vereinfachen: So können Nutzer die smarte Assistentin beispielsweise einfach fragen, welche Spiele gerade stattfinden. Die TV App soll ab Dezember 2016 in den USA allen Besitzern eines iPhones, iPads oder Apple TV der vierten Generation kostenlos zur Verfügung stehen. Aus der Pressemitteilung geht leider nicht hervor, ob ein hiesiger Release geplant ist – und ob die Anwendung tatsächlich Netflix nicht integriert, wie es im Vorfeld der Keynote Gerüchte verlauten ließen.