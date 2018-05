Apple TV unterstützt jetzt AirPlay 2

Euer Apple TV lässt sich nun auch via iPhone steuern

Die Zeit der Beta-Phase ist vorbei: tvOS 11.4 ist für die vierte Generation von Apple TV und Apple TV 4K erschienen und unterstützt endlich AirPlay 2. Musik spielt ihr jetzt parallel und überall in euren vier Wänden ab. Bei der Steuerung zeigt sich das System flexibel.

Das Streaming-Protokoll AirPlay 2 erlaubt Multiroom-Audio. Heißt: Sofern ihr es wollt, hört ihr ab sofort im gesamten Haus auf mehreren Geräten gleichzeitig dieselbe Musik. Auf einer Haus-Party ertönt entsprechend in unterschiedlichen Räumen dasselbe Lied oder wenn ihr die Wohnung aufräumt, gelangt eure Lieblingsmusik zu jeder Zeit in euren Gehörgang – unabhängig davon, ob ihr gerade im Wohn- oder Schlafzimmer seid. Vorausgesetzt natürlich, in den Räumen befinden sich auch entsprechende Lautsprecher.

Jeder steuert jeden

Die Apple-TV- und Multiroom-Steuerung erfolgt entweder direkt über euren Apple TV der 4. und 5. Generation, mit eurem iPhone oder mit eurem iPad. Das frisch veröffentlichte Betriebssystem iOS 11.4 unterstützt das Feature schließlich ebenfalls. Alternativ lässt sich AirPlay 2 mit Siri steuern – zum Beispiel mit einem kompatiblen smarten Lautsprecher oder mit Apples HomePod, der ebenfalls ein Update bekam. Letzterer ist hierzulande allerdings erst in Kürze verfügbar. Über euren Mac oder die Apple Watch lässt sich das Feature nicht über Siri bedienen.

Sollte bei euch die Aktualisierung auf tvOS 11.4 nicht automatisch erfolgen, könnt ihr diese manuell abrufen: Navigiert in das Systemmenü und tippt dort auf Software-Updates. Damit die unterschiedlichen Apple-Produkte zusammenarbeiten können, benötigen sie alle die neue Version ihrer Betriebssysteme.