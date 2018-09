Apple übernimmt die Musikerkennungs-App Shazam – und streicht die Werbung

Jetzt ist es offiziell: Apple übernimmt den Musikerkennungsdienst Shazam. Das hat für alle Nutzer positive Folgen.

Schon Ende 2017 ging die Meldung durchs Internet: Apple kauf Shazam. Allein EU-Wettbewerbsschützer hatten etwas dagegen. Letztendlich wurde der Deal dann doch durchgewunken. Per Pressemitteilung gibt Apple nun bekannt, dass die Übernahme fix ist. "Beide Teams verbindet die Leidenschaft für Musik und Innovation und wir freuen uns gemeinsam darauf, Anwendern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, Musik zu entdecken, zu erleben und zu genießen", wird Oliver Schusser, Vice President Apple Music, zitiert.

Werbefreiheit für alle Nutzer

Shazam bietet Nutzern die Möglichkeit, Musik einfach zu erkennen. Läuft im Radio ein Song, den ihr nicht kennt, öffnet ihr einfach die App, die euch nach ein paar Sekunden den Interpreten und den Titel nennen kann. Die Funktion kam in der Vergangenheit offenbar gut an. Laut Apple wurde die App mittlerweile über eine Milliarde heruntergeladen. Täglich wird sie über 20 Millionen Mal genutzt.

Nach der Übernahme macht Apple allen Shazam-Nutzern zunächst einmal eine Freude: Der Dienst ist bald frei von Werbung. In Zukunft ist eine tiefere Integration in Apples eigenen Musikdienst, Apple Music, durchaus denkbar. Schon jetzt könnt ihr Shazam in Verbindung mit Siri benutzen, um Songs erkennen zu lassen. Gut möglich, dass die Integration bald noch besser funktioniert.