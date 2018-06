Apple veröffentlicht neue iPhone-Schutzhüllen

Für iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X gibt es neue Schutzhüllen

Während Apple auf der WWDC 2018 iOS 12 zeigt, präsentiert das Unternehmen auch etwas im eigenen Online-Shop: Für die aktuellen iPhone-Modelle des Herstellers gibt es nun neue Schutzhüllen. Genauer gesagt sind drei neue Farben erhältlich. Insgesamt bietet euch der Shop mittlerweile eine beachtliche Palette an Farben an. Es gibt zudem neue Armbänder für die Apple Watch.

Für das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X sind ab sofort drei neue Silikonhüllen im offiziellen Shop von Apple verfügbar. Das Angebot wurde um die Farben "Pfirsich", "Marinegrün" und "Himmelblau" erweitert. Nutzer eines iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus oder iPhone X zahlen 45 Euro für eine Hülle. Für das iPhone 8 und das iPhone 7 gibt es sie zum Preis von 39 Euro.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Vier neue Apple-Watch-Armbänder

Damit bietet Apple seine Silikonhüllen in mehr als 17 Farben für die aktuellen Top-Smartphones an. Als Besonderheit unterstützen die Cases die kabellose Ladetechnologie der neusten iPhone-Modelle. Zudem schützt ein Mikrofaser-Futter im Inneren das Smartphone zusätzlich vor Schäden. Apple zufolge sind die Hüllen äußerst passgenau – das ist aber von einem offiziellen Case auch zu erwarten.

Neben den neuen iPhone-Silikonhüllen hat Apple vier neue Armbänder für die Apple Watch in sein Angebot aufgenommen. Darunter befinden sich drei Sportarmbänder – in den Farben "Pfirsich", "Marinegrün" und "Himmelblau". Sie sind jeweils zum Preis von 59 Euro erhältlich. Für kurze Zeit gibt es zudem das Armband aus gewebtem Nylon in einer sogenannten "Pride Edition". Dieses regenbogenfarbene Modell dürfte besonders die LGBTQ-Community interessieren. Erhältlich ist es für 59 Euro.