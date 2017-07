Apple veröffentlicht Public Beta 3 von iOS 11 und tvOS 11

Nur einen Tag nach Release der vierten Entwickler-Beta von iOS 11 gibt es für alle Nutzer die dritte Public Beta des Mobile-Betriebssystems, von tvOS 11 und von macOS High Sierra. Wer sich für den Test der Software interessiert und kompatible Hardware besitzt, kann sich die Programme nun herunterladen und sie ausprobieren.

Der Release von iOS 11 wird nicht in den kommenden paar Wochen, sondern erst im September erfolgen. Bis dahin dürften uns nach der vierten Entwickler-Beta und der dritten Public Beta noch einige weitere Vorabversionen erwarten. Die Nutzer wird das kaum stören. Die öffentlich verfügbare Beta-Ausgabe von Apples Mobile-Betriebssystem ist optional und kostenlos. Wer sich dafür interessiert und keine Bugs scheut, der kann sich für Apples Beta Software-Programm anmelden und selbst einen Blick auf iOS 11 werfen.

Beta-Software kann Fehler enthalten

Wer sich für eine Teilnahme am Beta-Test von iOS 11 entschließt, sollte aber ein paar Dinge beachten: Auch wenn es sich dabei bereits um die dritte öffentliche Beta-Version handelt, heißt das nicht, dass keine Fehler enthalten sein können. Apple bietet hier keine Garantie dafür, dass keine Probleme entstehen und im schlimmsten Fall verliert Ihr Eure Daten und könnt das iPhone oder das iPad, auf dem Ihr die Beta installiert habt, vorübergehend nicht mehr verwenden.

Wie viele Beta-Versionen von tvOS 11, macOS High Sierra und iOS 11 noch bis zum finalen Release erscheinen werden und was für Features in der finalen Version noch an Bord sein werden, ist unklar. Einen Überblick über die Neuerungen der vierten Entwickler-Beta von iOS 11 bietet Euch jedoch Jan an. Die Verteilung der finalen Ausgabe für alle kompatiblen Geräte wird ebenso wie die Präsentation des iPhone 8 für September 2017 erwartet.