Apple verrät in Beta von iOS 12.3 erste Preise für Apple TV Channels

So viel sollen die Apple TV Channels kosten: Die erste Beta von iOS 12.3 ist da – und mit ihr eine Überraschung. In dem Update findet sich die neue Apple-TV-App, in der die Preise für einzelne Kanäle verraten werden, die noch im Frühjahr 2019 zur Verfügung stehen sollen. Zumindest für die USA.

Der Kanal "Starz" soll demnach 8,99 Dollar pro Monat kosten, "Showtime" sogar 10,99 Dollar, berichtet Cult of Mac. Die Kanäle "Tastemade" und "Smithonian" sollen innerhalb von Apple TV Channels für 4,99 Dollar im Monat erhältlich sein. Dies sind leider die einzigen vier Kanäle, die in der Beta von iOS 12.3 auftauchen. Hinweise auf überregionale oder sogar deutsche Sendestationen gibt es bislang noch nicht.

Start der Chanels im Mai

Apple hat im Rahmen seines "It's Show Time"-Events am 25. März 2019 einen eigenen Streaming-Dienst namens Apple TV Plus angekündigt. Eine weitere Neuerung sind die Apple TV Channels, die ab Mai in die Apple-TV-App Einzug halten werden. Dazu gehören neben den oben genannten Kanälen auch Amazon Prime Video und HBO, der Heimat von Serien-Hits wie "Game of Thrones". Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen hierzulande wird es vermutlich im Laufe des Jahres geben.

Kurz vor der Beta 1 von iOS 12.3 hat Apple das Update auf iOS 12.2 veröffentlicht. Der Rollout startete im Anschluss an die große März-Keynote 2019. Das Update bringt nicht nur neue Animojis für iPhone X und Co. mit, sondern schließt auch einige kritische Sicherheitslücken auf iPhone und iPad. Entsprechend solltet ihr die Aktualisierung zeitnah installieren.