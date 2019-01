Apple-Videos zeigen euch, was ihr mit dem iPad Pro machen könnt

Ihr sucht nach Möglichkeiten, mit dem iPad Pro euer Büro einzurichten? Oder ihr wollt von dem Tablet aus endlich euren eigenen Podcast starten? Apple hat eine ganze Reihe an neuen Videos veröffentlicht, die euch diese und andere Anwendungsmöglichkeiten erklären.

In dem Video, das ihr am oberen Ende dieses Artikels findet, geht es um Präsentationen. Mit dem iPad Pro soll dies Apple zufolge sehr einfach sein: Zunächst müsst ihr die App Keynote öffnen. Dann könnt ihr per Drag & Drop alle gewünschten Elemente in die Präsentation ziehen – auch Videos. Mit dem Apple Pencil könnt ihr zum Beispiel Überschriften eine persönliche Note geben, indem ihr eure Handschrift einfügt.

Arbeiten ganz ohne Papier

Die vier weiteren Apple-Videos zum iPad Pro findet ihr am Ende dieses Artikels. Darin geht es unter anderem um die Möglichkeiten zum Erfassen von Notizen. Auch hier ist der Apple Pencil natürlich von Bedeutung. Weitere Themen sind etwa die Gestaltung von Räumen, das papierlose Arbeiten und schließlich die Erstellung und Veröffentlichung eines Podcasts.

Seit Mitte Januar 2019 erleichtert euch auch Adobe das Arbeiten mit dem iPad Pro. So könnt ihr mittlerweile mit dem Programm Lightroom CC noch einfacher Bilder importieren. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr zum Pro-Modell oder eher zum einfachen iPad (2018) von Apple greifen sollt, hilft euch hoffentlich unser Ratgeber zum Thema weiter.