Apple Watch 3: Werbespot zeigt LTE und Apple Music beim Skaten

Wie erwartet hat Apple während seiner Keynote am 12. September nicht nur das iPhone X vorgestellt, das Felix direkt im Hands-on begutachten durfte. Auch die Apple Watch Series 3 war Teil der Veranstaltung und passend zum nahenden Release gibt es Apple-typisch auch einen aufsehenerregenden Werbespot.

In dem Clip mit einer Laufzeit von 70 Sekunden führt Apple vor, wie komfortabel Ihr mit der Apple Watch 3 in Kombination mit Apple Music und den kabellosen AirPods unterwegs Musik hören könnt – und zwar ganz ohne gekoppeltes iPhone. Hauptakteur ist dabei nicht irgendwer, sondern der Freestyle Skateboard-Profi Kilian Martin.

40 Millionen Songs am Handgelenk

Kaum in der Bahnhofshalle angekommen, klemmt Martin sich die AirPods in die Ohren und wählt über eine Drehung an der Krone seiner Apple Watch 3 in Sekunden den gewünschten Song aus. Ein Tipp auf das Display und los geht die Schlitterpartie: eine musikalisch passend untermalte Vorführung mit waghalsigen Sprüngen und erstaunlichen Zeitlupensequenzen, während denen die Gravitation außer Kraft gesetzt scheint.

Die Apple Watch 3 kann vorbestellt werden und ab dem 22. September soll sie bei den ersten Nutzern eintreffen. Erste Berichte lassen allerdings vermuten, dass einige Nutzer sie bereits vor dem offiziellen Erscheinungsdatum in Händen halten beziehungsweise am Handgelenk tragen werden.