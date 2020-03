2020 dürfte mit der Apple Watch 6 die nächste Version der beliebten Smartwatch erscheinen. Sollten die Gerüchte stimmen, könnte es in Zukunft noch weit mehr Meldungen darüber geben, wie das Wearable Menschenleben gerettet hat. Außerdem möchte Apple offenbar einen Schwachpunkt angehen, den das Gadget seit seinem ersten Erscheinen plagt.

Die Apple Watch Series 5 ist aktuell die am weitesten fortgeschrittene Smartwatch von Apple. Sie kann die Herzfrequenz messen, bei auftretenden Problemen mit dem Herzen warnen, Notrufe absetzen und vieles mehr. Wie Appleinsider erfahren haben will, wird die Apple Watch 6 aber auch den Sauerstoffgehalt des Blutes untersuchen können. Das Thema war schon mehrfach in der Gerüchteküche zu Gast, in diesem Jahr soll es nun endlich kommen.

Apple Watch 6 Akku könnte neue Funktionen ermöglichen

Eine Messung des Sauerstoffgehaltes kann in unterschiedlichen Situationen helfen, Notfälle zu erkennen. Wie es schon mit jetzigen Modellen bei Herzproblemen häufig der Fall ist, könnte die Apple Watch 6 auch auf Schwierigkeiten mit dem Blutsauerstoff aufmerksam machen, bevor sie ein kritisches Ausmaß entwickeln.

Für den gebotenen Funktionsumfang ist die Apple Watch wohl das kleinste Produkt aus Cupertino. Die große Schwäche, die sich daraus ergibt und das Gadget eigentlich seit Bestehen plagt, ist der kleine Akku. Dem Bericht zufolge soll Apple den Apple Watch 6 Akku aber deutlich vergrößern, was dann aufwendigere Funktionen ermögliche und verhindere, dass Nutzer sie so häufig laden müssen wie bisher.

Apple Watch bald mit Touch ID?

Nachdem die Apple Watch schon den Mobilfunk vom iPhone geerbt hat, könnte die Apple Watch 6 bald auch den gleichen Fingerabdrucksensor erhalten. Dem Bericht nach arbeite das Unternehmen daran, Touch ID in die Krone der Smartwatch einzubauen – und 2021 soll es sogar noch besser werden. Dann sei sogar ein Fingerabdrucksensor im Display der Apple Watch 7 geplant. Da bis dahin noch locker eineinhalb Jahre vergehen, sollte darauf aber niemand wetten.