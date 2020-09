Kurz vor der offiziellen Vorstellungen der Apple Watch Series 6 sind noch einmal erfreuliche Neuigkeiten zu der Smartwatch hereingeflattert. Sie könnten auch die Apple Watch SE betreffen.

Einem Leaker zufolge wird die neue Apple Watch in einer Farbe erscheinen, in der es die Vorgängermodelle bislang nicht gibt. Um welche es sich dabei handelt, verrät L0vetodream in seinem jüngsten Tweet zwar nicht:

Allerdings hat er vor einer Weile angedeutet, dass uns eine Apple Watch in Blau erwarten könnte. Ihr findet den Tweet etwas weiter unten im Artikel. Unklar ist, ob er die Apple Watch Series 6 meint oder die wohl ebenfalls in den Startlöchern stehende, günstigere Apple Watch SE.

Apple Watch 6 oder SE in Blau?

Dass der Hersteller die neuen Apple Watches in mehr Farbvarianten anbieten wird als die aktuelle Generation, klingt plausibel. Eine Apple Watch Series 6 in Blau würde jedenfalls perfekt zum blauen iPhone 12 Pro passen, das viele ebenfalls erwarten.

Angeblich soll "Navy Blue" das "Nachtgrün" beziehungsweise "Midnight Green" ersetzen, das uns beim iPhone 11 Pro sehr gut gefallen hat. Eine zu letzterem passende Apple Watch 5 in Grün gibt es andererseits nicht. Bislang hat Apple sein Smartwatch- und Smartphone-Portfolio also nicht farblich aufeinander abgestimmt.

Für eine Apple Watch SE in Blau spricht, dass der Hersteller günstigere Geräte gerne in vielen Farben herausbringt. So ist das iPhone 11 etwa in deutlich mehr Farben erhältlich als das Pro-Modell. Vielleicht soll eine blaue Farbvariante also einen zusätzlichen Anreiz schaffen, sich die Apple Watch SE zu kaufen.

Apple Watch 6: Release direkt nach der Vorstellung?

Ein weiterer, kryptischer Tweet von L0vetodream könnte sich auf das Release-Datum der Apple Watch 6 beziehungsweise Apple Watch SE beziehen. Darin heißt es schlicht: "online Sep 15".

Da jegliche Erläuterung fehlt, ist unklar, ob der Leaker damit andeuten will, dass Apple Watch 6 und SE direkt am 15. September online bestellbar sind. Möglicherweise handelt es sich schlicht um einen Hinweis auf das an diesem Tag stattfinden virtuelle Apple Event. Das Gute ist: Schon morgen Abend wissen wir mehr.