Apple Watch: Hintergrundaktualisierung soll Akkulaufzeit beeinträchtigen

Das iPhone 7 ist da – und wird direkt einer Reihe an Härtetests unterzogen. So soll es sich zum Beispiel im Droptest gegen das Galaxy Note 7 beweisen.

Poké­mon GO Plus jetzt in Deutsch­land erhält­lich

Peinlich ! 19

Das praktische Wearable für Pokémon-Trainer: Pokémon GO Plus ist von nun an auch in Deutschland über Nintendos Online-Store erhältlich.