Apple Watch: "Earth Day"-Fitness-Challenge winkt mit Sticker-Belohnung

Der "Tag der Erde" soll jährlich die Wertschätzung für unseren Planeten und die natürliche Umwelt stärken. Apple verbindet das Event seit 2017 mit einer Fitness-Challenge für Träger der Apple Watch – und auch in diesem Jahr gibt es für sie etwas zu gewinnen.

Die "Earth Day Activity Challenge" soll am Tag der Erde, der am 22. April 2018 begangen wird, allen Trägern einer Apple Watch angezeigt werden. Laut 9to5Mac müssen Teilnehmer für den erfolgreichen Abschluss der neuen Herausforderung in diesem Jahr insgesamt 30 Minuten trainieren. Über die Art des Trainings sollen Träger dieses Mal frei entscheiden können. 2017 konnte das Ziel nur mit einem Workout aus den Kategorien "Gehen", "Laufen", "Radfahren", "Rollstuhl" oder "Schwimmen" erreicht werden.

Globale Fitness-Challenge

Während einige der sportlichen Herausforderungen nur Apple Watch-Nutzern in den USA angezeigt werden, ist die Challenge zum Tag der Erde weltweit angesetzt. Das heißt, dass auch jeder Träger des Wearables die Chance auf die Belohnung in Form eines Paketes aus animierten Stickern hat.

Die Sticker für die "Earth Day Activity Challenge" sind allesamt an den Tag der Erde angelehnt und zeigen beispielsweise Windkrafträder oder ein Recyclingsymbol. Mit Abschluss der Challenge soll in der Übersicht der Trainingserfolge in der Aktivitäten-App eurer Apple Watch außerdem eine passende Medaille mit aktueller Jahreszahl freigeschaltet werden. Ihr könnt sie im nachfolgenden Tweet bereits begutachten.