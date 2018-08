Apple Watch erlaubt nun ohne Passwort Zugriff auf Microsoft-Accounts

Besitzer einer Apple Watch können sich in Zukunft deutlich komfortabler in ihren Microsoft-Account einloggen. Die Smartwatch dient euch künftig zur Authentifizierung ohne Passwort.

Die Anwendung, die das ermöglicht, heißt Microsoft Authenticator und steht für iOS und Android bereits seit 2017 zur Verfügung. Ursprünglich war die App für die Authentifizierung per Smartphone gedacht. Für die Apple Watch gibt es den Microsoft Authenticator nun als Beta-Version, wie das Unternehmen aus Redmond in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat. Zur erstmaligen Einrichtung benötigt ihr aber zusätzlich ein iPhone und den Microsoft Authenticator für iOS.

Log-in per Button

Laut dem Blog-Post haben sich viele Nutzer den Microsoft Authenticator für die Apple Watch gewünscht. Die Authentifizierung läuft folgendermaßen ab: Wenn ihr euch auf einem PC in euren Microsoft-Account einloggen wollt, empfängt die App eine Authentifizierungsanfrage, die ihr auf der Apple Watch einfach über einen Button bestätigen könnt. Neu ist die Idee nicht: Mit der Smartwatch könnt ihr bereits seit geraumer Zeit euren Mac entsperren.

Microsoft zufolge handele es sich bei dem System um eine Art der Zwei-Faktor-Authentifizierung: Der erste Faktor sei, dass ihr im Besitz der Apple Watch sein müsst. Der zweite sei die PIN, die zur Entsperrung der Smartwatch nötig ist. Da das Wearable für gewöhnlich bereits entsperrt ist, so lange ihr es an eurem Handgelenk tragt, müsst ihr in der Regel gar keine PIN eingeben, um euch mit der Apple Watch zu authentifizieren. Wer das Feature bereits jetzt ausprobieren möchte, muss sich als Beta-Tester anmelden. Wann das Feature für alle Nutzer ausrollt, ist noch nicht bekannt.