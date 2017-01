Apple Watch: Erste Beta von watchOS 3.2 enthält Kino-Modus

Ursprünglich wurde der Kino-Modus für iOS und Apple-Smartphones wie das iPhone 7 erwartet. Während das Feature in der ersten Beta von iOS 10.3 aber noch nicht enthalten war, dürfen Entwickler mit einer Apple Watch nun die praktische Funktion für Kino- und Theatergänger testen.

Apple hatte bereits in der vergangenen Woche verraten, welche Neuerungen die erste Beta-Version von watchOS 3.2 mitbringen wird. Wie angekündigt ist neben dem praktischen Kino-Modus daher auch die SiriKit-Erweiterung Teil des Updates, das laut MacRumors nur Entwicklern zur Verfügung steht. Eine öffentliche Beta sei nicht geplant.

Keine Public Beta für watchOS

Nutzer, die sich für das Apple Beta Software-Programm angemeldet haben, brauchen im Fall von watchOS nämlich nicht darauf zu hoffen, das Update testen zu können. Da es die Apple Watch nicht erlaubt, die installierte Firmware wieder auf einen älteren Stand zurückzusetzen, stellt der Hersteller die Beta-Versionen der Software nicht öffentlich zur Verfügung.

Sollte der Kino-Modus bis zuletzt ein Teil von watchOS 3.2 bleiben, werden Nutzer in Zukunft ihre Apple Watch vor dem Kinobesuch so konfigurieren können, dass sie nur ein haptisches Feedback gibt und der Bildschirm ausgeschaltet bleibt. Dank der erweiterten Siri-Unterstützung können Träger von Apples Wearable in Zukunft wohl auch über die Apps von Drittanbietern Nachrichten diktieren und versenden sowie zum Beispiel per Sprachbefehl ein Taxi bestellen.