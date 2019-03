Apple Watch erweist sich erneut als Lebensretter

Zu den großen Vorteilen einer Apple Watch gehören die Gesundheits-Features. Das Wearable misst nicht nur eure Herzschlagrate, sondern behält auch im Blick, ob diese weitgehend gewöhnlich ist. Bei Problemen informiert euch das Wearable dann – und kann dadurch Leben retten. Dieser Fall ist bereits häufiger eingetreten. Nun hat die Smartwatch sich erneut als Lebensretter erwiesen.

Die Apple Watch hat den Bruder von Radio-Moderator Ira Flatow das Leben gerettet, berichtet der Host von "Science Friday" via Twitter. Demnach hatte der Mann eine Herzschlagrate von über 200, worauf ihn die Smartwatch hingewiesen hat. Das Wearable hat ihm dann empfohlen, ein Krankenhaus aufzusuchen. Dort wurde er mit Tachykardie diagnostiziert, was einen generell viel zu hohen Pulsschlag bezeichnet.

Messung offenbar sehr genau

Im Krankenhaus wurde der Bruder offenbar an einem "richtigen" Herzschlagmonitor angeschlossen. So hatte er über einen längeren Zeitraum einen Vergleich zu den Angaben seiner Apple Watch. Offenbar sollen die Puls-Werte bei jedem Check übereingestimmt haben – die Smartwatch arbeitet demnach sehr genau.

Apple arbeitet auch weiterhin daran, die eigene Smartwatch zum Lebensretter zu machen. Die Apple Watch Series 4 verfügt etwa über eine EKG-Funktion, die zum Beispiel Vorhofflimmern erkennen kann. In Deutschland funktioniert das aber leider noch nicht. Zudem kann das Feature noch nicht die EKG-Geräte aus Krankenhäusern ersetzen, die wesentlich bessere Informationen liefern. Doch hättet ihr gedacht, dass ihr so ein Feature einmal in einer Uhr findet? Bleibt abzuwarten, wann auch andere Smartwatch-Hersteller ähnliche Funktionen in ihren Wearables verbauen.