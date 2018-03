Apple Watch ist das beliebteste Wearable

Die Apple Watch lässt die Konkurrenz komplett hinter sich: Die Smartwatch hat es wohl auf den ersten Platz der weltweit verkauften Wearables geschafft. Gerade gegen Ende des vergangenen Jahres hat Apple sein Gadget wohl besonders häufig verkauft.

Einer Statistik von IDC zufolge wanderten weltweit über 8 Millionen Exemplare der Apple Watch allein im vierten Quartal 2017 über die Ladentheke. So viele Wearables hat offenbar kein anderes Unternehmen in diesem Zeitraum verkauft. Auf dem zweiten Platz landet Fitnesstracker-Experte Fitbit mit 5,4 Millionen verkauften Exemplaren. An dritter Stelle steht Xiaomi mit 4,9 Millionen. Es folgen Garmin (2,5 Millionen) und Huawei (1,6 Millionen). Samsung wird offenbar unter "Andere" gelistet und taucht nicht explizit in der Statistik auf.

Gutes Weihnachtsgeschäft für Apple?

Ein Blick auf die Jahreszahlen lässt darauf schließen, dass Apple die meisten Wearables zu Weihnachten verkauft hat. Über das gesamte Jahr 2017 hinweg konnte der Hersteller 17,7 Millionen Exemplare der Apple Watch absetzen – das sind etwas mehr als doppelt so viele Verkäufe wie im vierten Quartal. Dahinter taucht Xiaomi mit 15,7 Millionen Verkäufen auf, Fitbit folgt mit 15,4 Millionen knapp dahinter. Mit großem Abstand zu den drei ersten Plätzen wird Garmin aufgeführt (6,3 Millionen).

Die Platzierung von Apple ist erstaunlich, da etwa Fitbit viele Fitnesstracker anbietet, die deutlich günstiger als die Apple Watch sind. Dennoch hat sich die Smartwatch aus Cupertino anscheinend gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Womöglich hat auch das Series-3-Modell zum Erfolg beigetragen: Dieses besitzt ein LTE-Modul und kann komplett unabhängig von einem iPhone im mobilen Netz surfen oder Songs von Apple Music abspielen.