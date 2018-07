Apple Watch: Kommende Modelle könnten euch vor Sonnenbränden schützen

Smartwatches werden immer smarter: Kommende Modelle der Apple Watch könnten euch künftig vor Sonnenbränden schützen und rechtzeitig daran erinnern, euch einzucremen. Darauf lässt zumindest ein Patent schließen, das jetzt öffentlich wurde.

Das Feature, was potentiell in künftigen Nachfolgern der Apple Watch Series 3 landen könnte, wird in dem im Dezember 2017 eingereichten Patent als “lichtbasierter Schutz-Detektor” beschrieben, wie Appleinsider berichtet. Weiter ist die Rede von einem “Sonnencreme-Detektor, der mit tragbaren Geräten genutzt werden könnte”. Um zu überprüfen, wie gut eure Haut gerade gegen Sonneneinstrahlung geschützt ist, soll das Gerät ein sogenanntes UV-Infrarot-Spektrometer nutzen, das ultraviolettes sowie infrarotes Licht erkennen kann. Damit könntet ihr offenbar eure Haut “abscannen” und die Apple Watch würde euch – möglicherweise über Augmented Reality – über den derzeitigen Schutz informieren beziehungsweise euch sogar mitteilen, wo und wie viel Sonnencreme ihr auftragen solltet.

Sonnenschutz-Sensor könnte per Magnet befestigt werden

Es ist gut möglich, dass ein solcher Sonnenschutz-Sensor von Apple nicht als fest installiertes Feature angedacht ist, sondern als separates Modul, was sich an die Rückseite der Watch anbringen ließe und so zunächst einmal nicht sichtbar wäre. Darauf deutet ein zweites Patent von Apple hin, das ein solches kleines Hilfsgerät mit Magnet und eigenem Speicherchip beschreibt.

Apple arbeitet kontinuierlich daran, die Fähigkeiten seiner Watch zu erweitern und will offenbar auch weitere Sensoren in sein Wearable einbauen. So soll ein Entwickler-Team des kalifornischen Konzerns zum Beispiel eine Technologie entwerfen, mit der euer Blutzuckerspiegel gemessen werden könnte, was besonders für Diabetiker interessant wäre. Zusätzlich kommen wohl bereits mit watchOS 5 im Herbst weitere Funktionen auf Apples smarte Uhrenmodelle, darunter einen aufgebohrte Workout-App und die Synchronisation von Podcasts und Hörbüchern. Auch die neue Apple Watch Series 4 mit einem möglicherweise größeren Modell dürfte dann erscheinen.