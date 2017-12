Apple Watch: Kompatible Geräte werden von Apple zertifziert

Apple will sein Wearable offenbar vermehrt mit anderen Gadgets verknüpfen: Die Apple Watch könnte bald auf einem Label auftauchen, das für Geräte externer Anbieter interessant wird – ähnlich wie es bereits bei "Made for iPhone" der Fall ist.

Apple hat sich angeblich die Rechte an den Bezeichnungen "Connect to Apple Watch" und "Connects to Apple Watch" gesichert, wie Patently Mobile berichtet. Letzteres werde durch das Icon eines Läufers auf grünem Grund gekennzeichnet, das "Connect" ohne "s" durch das Symbol eines Läufers vor einem weißen Hintergrund. Offenbar möchte Apple seine Smartwatch in Zukunft mit noch mehr externen Geräten verknüpfen – vornehmlich aus den Bereichen Fitness und Gesundheit.

Workout und Wellness

Aus den Dokumenten zu den Markenzeichen gehe hervor, dass mit "Connects to Apple Watch" vor allem Gadgets ausgezeichnet werden sollen, die in Zusammenarbeit mit GymKit Daten zur Fitness des Trägers erheben. Ausdrücklich genannt wird zum Beispiel das "bevorzugte Cardio-Equipment", das Nutzer bald mit dem Apple-Wearable verbinden können sollen. Die Sensoren entsprechender Geräte sollen Daten zu "Gesundheit, Fitness, Betätigungen und Wellness" erfassen können. Außerdem ist von "Gesundheitsgeräten" die Rede.

Von Beginn an hat Apple Wert darauf gelegt, die Apple Watch am Markt als Gadget für Fitness und Gesundheit zu positionieren. Vor allem Letzteres könnte für die Zukunft des Wearables entscheidend sein. So gibt es beispielsweise Gerüchte dazu, dass die Apple-Smartwatch in Zukunft als EKG dienen könnte. Auch am Einsatz als noninvasives Blutzuckermessgerät für Diabetiker wird offenbar geforscht; allerdings könnte die Entwicklung aktuellen Gerüchten zufolge noch Jahre dauern.