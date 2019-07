Apple Watch rettet Jet-Ski-Fahrer aus lebensbedrohlicher Situation

Die Apple Watch bietet auch in der Series 2 (Bild) eine Notruf-Funktion

Die Apple Watch kann eine große Hilfe in Notsituationen sein – und das sogar auf dem Wasser. Ein Mann sagt, dass ihm Apples Smartwatch das Leben gerettet hat. In diesem Fall ging es aber weder um das EKG-Feature noch um die Sturzerkennung. Stattdessen kam dem Mann die Notruf-Funktion zu Hilfe.

Phillip Esho war in der Bucht von Chicago mit einem Jet Ski unterwegs, um Fotos von der Skyline aufzunehmen, als er in die missliche Lage geriet. Eine große Welle erwischte den Mann und spülte ihn von dem Jet Ski, wie der Radiosender WBBM berichtet. Dabei verlor er auch sein Smartphone und damit die einfachste Möglichkeit, um Hilfe zu rufen.

Notruf über die Apple Watch

Esho zufolge waren zwar andere Boote in der Nähe unterwegs; die Besatzungen hätten ihn aber weder sehen noch hören können. Der Seegang sei so stark gewesen, dass er trotz Schwimmweste immer wieder unter Wasser gedrückt wurde. In dieser Situation kam ihm die SOS-Funktion der Apple Watch zu Hilfe.

Zunächst sei sich Esho nicht sicher gewesen, ob der Notruf über die Apple Watch überhaupt seinen Zweck erreichte. Er hätte den Menschen am anderen Ende der Leitung kaum verstehen können; dann sei der Kontakt plötzlich abgebrochen. Doch zu seinem Glück hatte der Anruf seine Wirkung nicht verfehlt: Mit einem Mal sah er einen Hubschrauber und Feuerwehrboote, die offenbar auf der Suche nach ihm waren.

Sportler im Fokus

Schon seit Längerem sorgt die Apple Watch als Lebensretter für positive Schlagzeilen. Dabei steht nicht zuletzt das EKG-Feature des Wearables im Fokus. Seit kurzer Zeit ist die Funktion auch in Großbritannien verfügbar und soll sich dort sofort bewährt haben.

Und im Juni sorgte die Geschichte einer Paddlerin für Aufsehen, die von der Strömung davongetragen wurde. Auch sie profitierte von der SOS-Funktion ihrer Apple Watch. Wenn ihr ebenfalls aktive Menschen seid und die smarte Uhr bereits besitzt, könnt ihr euch auf das nächste größere Update freuen. Mit watchOS 6 sollen die Fitness-Funktionen der Uhr noch weiter ausgebaut werden.