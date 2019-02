Apple Watch: Luxus-Variante bekommt neue Watchfaces

Apple bietet neben seiner Standard-Smartwatch traditionell auch Luxus-Varianten wie die Apple Watch Hermès an

Die Apple Watch Hermès erhält mit dem künftigen Update auf watchOS 5.2 neue Zifferblätter (Watchfaces). Genauer gesagt handelt es sich um zwei neue Auswahlmöglichkeiten. Diese könnt ihr euch in einem Tweet am Ende des Artikels anschauen.

Euch stehen bald sowohl ein Hintergrund mit einem blauen als auch mit einem rosafarbenen Farbverlauf zur Verfügung, wie AppleInsider unter Berufung auf WatchGeneration berichtet. Diese könnt ihr in einem gewissen Rahmen auch weiter individualisieren. Allerdings gewährt euch Apple mutmaßlich nicht so viele Optionen wie bei anderen Zifferblättern. Ihr könnt aber immerhin die Darstellung der Ziffern anpassen.

watchOS 5.2 steckt noch in der Testphase

Aktuell stehen die beiden Zifferblätter jedoch nur Beta-Testern von watchOS 5.2 zur Verfügung. Die stabile Version von Apples Betriebssystem für Smartwatches stellen die Entwickler erst in Kürze zum Download bereit. Zwar gibt es für das Update noch keinen Rollout-Termin, dieser dürfte allerdings in gar nicht so weiter Zukunft liegen: Die dritte Beta scheint, abgesehen von kleineren Fehlern die Apple behoben hat, keine Neuerungen zu beinhalten.

Wie gewohnt dürfte es sich bei den Zifferblättern um ein exklusives Angebot für die Apple Watch Hermès handeln. Auf einer Apple Watch Series 4 werdet ihr sie daher wahrscheinlich vergebens suchen. Die Luxus-Variante hat etwa ein edles Lederarmband und ist zu einem hohen Preis erhältlich. Die Hermès-Edition ist ab 1299 Euro erhältlich.