Apple Watch: Neue Designer-Armbänder von Coach vorgestellt

Ihr sucht noch ein schickes Lederarmband für eure Apple Watch? Am besten aus einer aktuellen Kollektion? In diesem Fall kann euch der Hersteller Coach helfen – mit nun erhältlichen neuen Armbändern für die Smartwatch von Apple.

Die Sommer-Kollektion von Coach für die Apple Watch umfasst offenbar sieben neue Farben, wie Haute Écriture berichtet. So gibt es nun zum Beispiel das Modell "Strap with Prints" in der Farbe "Black Floral" – auf dunklem Leder sind blau-braune Blumen zu sehen. Die Version "Strap with Heart Applique" gibt es nun auch in der Farbe "Dusty Rose", einem dunklen Rosa. Beide Armbänder gibt es ausschließlich für die 38-mm-Version der Smartwatch.

Coach Strap With Prints (© 2018 Coach)

Ab 150 Dollar erhältlich

Zu den populärsten Versionen werden wahrscheinlich "Signature Canvas" und "Saddle" gehören: Das erstgenannte Armband für die Apple Watch in 38 mm gibt es nun in hellem Braun, das "Sattel"-Armband (42 mm) hingegen in Braun. Die Preise für die neuen Ausführungen der Coach- Armbänder liegen zwischen 150 und 175 Dollar.

Während sich die Uhr dank ihrer Fitness- und Gesundheitsfunktionen der Apple Watch in letzter Zeit des Öfteren als Lebensretter erweisen hat, ist auch das Aussehen nach wie vor interessant. Erst vor Kurzem gab es das Gerücht, dass Apple künftig auf ein rundes Display setzen könnte. Die Armbänder werden von dieser möglichen Design-Änderung allerdings vermutlich nicht betroffen sein – entsprechend dürften auch die Coach-Armbänder zu einer Apple-Smartwatch mit rundem Bildschirm passen.