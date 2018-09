Apple Watch Series 4 vorgestellt: Größere Displays, EKG und mehr

Von großen Veränderungen bei der Apple Watch war im Vorwege der Keynote die Rede. Tatsächlich wird das Display der Uhr größer, daneben gibt es aber noch einige andere Veränderungen. Wir sammeln alle Neuigkeiten.

Den ersten Slot widmete Apple tatsächlich seiner neuen Watch, deren Hard- und Software man, so CEO Tim Cook, einem umfangreichen Redesign und Reengineering unterzogen hat. Sie wird in zwei Größen angeboten, in 40 Millimeter und 44 Millimeter und bietet so 32 beziehungsweise 35 Prozent mehr Platz auf dem Display. Gleichzeitig wird die Watch dünner als ihr Vorgänger.

Die Benutzeroberfläche wurde für das größere Display optimiert, so dass App-Symbole und Schriftarten größer und leichter lesbar sind. Die Apple Watch Series 4 bekommt zudem neue, individualisierbare Ziffernblätter.

Die seitliche Krone gibt jetzt auch haptisches Feedback (© 2018 Apple)

Weitere Neuerungen: Die seitlich angebrachte Krone kann nun über Vibrationen auch haptisches Feedback geben. Das Mikrofon hat die Seite gewechselt und sitzt jetzt gegenüber dem Lautsprecher, was die Qualität der Sprachübertragung verbessern soll. Der neue Lautsprecher ist um 50 Prozent lauter, optimiert für Telefonanrufe, Siri und die Walkie-Talkie-Funktion. Die Rückseite wird, wie es die Gerüchte im Vorwege bereits verlauten lassen haben, aus schwarzer Keramik und Saphirkristall gefertigt. Kurz gesagt: Die Apple Watch Series 4 wird weniger klobig und eleganter als das Vorgängermodell.

Außerdem hat Apple der Series 4 endlich einen zeitgemäßen Chip spendiert, einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor, der die doppelte Geschwindigkeit liefert. Der Akku soll nach wie vor über den gesamten Tag halten.

Viele neue Health-Funktionen: Die neue Apple Watch Series 4 (© 2018 Apple)

Großen Wert legt Apple auf die Health-Funktionen: Die Watch erkennt Stürze und kann automatisch einen Notruf an ausgewählte Kontakte absetzen. Und dank neuer Sensoren kann die Uhr sogar ein EKG erstellen. Anhand dieses EKGs erkennt der Sensor, wenn der Herzschlag zu niedrig oder der Herzrhythmus unregelmäßig ist - und rät zu einem Arztbesuch. All diese gesundheitsrelevanten Infos kann man über die Health-App abrufen und als PDF exportieren, beispielsweise um sie dem Arzt zu übermitteln. Wie so oft ist diese Funktion offenbar zunächst nur in den USA verfügbar.

Die Apple Watch Series 4 wird es Aluminium und Edelstahl, in Silber, Gold, Spacegrau und Schwarz geben. Die Vorbestellungen starten am kommenden Freitag, den 14. September, auch in Deutschland, ausgeliefert wird genau eine Woche später, ab 21. September. Die Preise liegen zwischen 399 und 499 US-Dollar, Watch OS 5 ist ab 17. September verfügbar.