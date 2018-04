Apple Watch: neue Hinweise auf stromsparendes Display

In der Apple Watch Series 3 kommt noch ein OLED-Display zum Einsatz

Apple arbeitet offenbar weiterhin an microLED-Displays, die unter anderem in der Apple Watch zum Einsatz kommen könnten. Sie bringen gegenüber aktuellen OLED-Displays einige Vorteile wie eine schnellere Reaktionszeit mit und besitzen zudem das Potenzial, die Akkulaufzeit deutlich zu erhöhen.

Zurzeit soll Apple gemeinsam mit dem taiwanischen Chiphersteller TSMC an der Entwicklung und Produktion der microLED-Displays arbeiten. Laut des Digitimes Research-Analysten Luke Lin sei der Einsatz in mehreren verschieden großen Geräten geplant. Seine Premiere könnte die Bildschirmtechnologie bei Apple aber in einer neuen Apple Watch feiern.

Unsere Empfehlung o2 Free Fitness Special

Noch kleineres Display für Apples Datenbrille

Ob bereits die Apple Watch Series 4 mit microLED-Display zu haben sein wird, ist allerdings fraglich. Luke Lin zufolge könnte die Massenproduktion in der zweiten Hälfte von 2018 oder auch erst 2019 starten. Für ein Wearable, das noch in diesem Jahr erscheint, wäre dies wohl zu spät. Laut des Analysten sei der Einsatz des Bildschirms aber wohl ohnehin zunächst nur für eine begrenzte Menge von Premium-Ausführungen der Apple Watch möglich. Dies hänge damit zusammen, dass die Herstellung eines microLED-Panels noch vier bis sechs Mal so kostspielig sei wie die eines vergleichbaren OLED-Bauteils.

Das microLED-Display für die Apple Watch sei dem Bericht zufolge die einzige Variante, für die es bereits einen groben Termin für den Start der Massenproduktion gibt. Eine noch kleinere Ausführung mit einer Diagonale von 0,7 bis 0,8 Zoll könnte zudem in Zukunft in einem anderen Wearable wie einer Augmented Reality-Brille von Apple zum Einsatz kommen. Zudem soll Apple im Rahmen eines anderen Projektes auch daran arbeiten, die microLED-Technologie für Bildschirme vorzubereiten, die weit größer wären als beispielsweise die in Apples MacBook-Reihe.