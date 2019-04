Apple-Watch-Nutzer wählt nach Warnhinweis den Notruf – zum Glück

Die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 funktioniert seit Ende März 2019 auch in Deutschland

Die Apple Watch soll schon so manchen Nutzer gerettet haben. In einem neuen Bericht über solch einen Fall heißt es, dass es dem Träger des Wearables eigentlich gut ging. Beunruhigt durch plötzliche Warnhinweise des Gadgets schritt der jedoch zur Tat – und rettete sich so wohl selbst das Leben.

"Ich lag im Bett, genoss etwas Fernsehen und selbstgemachte Rinderbrust, als meine Apple Watch mir mitteilte, dass meine Herzfrequenz sehr auffällig und plötzlich auch super hoch war (danke Herzfrequenz-Hinweise)", heißt es vom Geretteten. Obwohl es dem Nutzer zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gut ging, wählte er den Notruf. Andernfalls hätte er den Bericht samt späterem Foto aus dem Krankenhaus vielleicht auch nicht mehr veröffentlichen können. Als der Krankenwagen eintraf, verfiel der Körper des Patienten bereits in einen Schockzustand.

Apple Watch spart wertvolle Zeit

Dank der frühen Warnung trafen die Helfer rechtzeitig ein und versorgten den Patienten mit einer Infusion und Sauerstoff. Ein Defibrillator wurde zwar vorbereitet aber nicht benötigt. Der Patient kam im Krankenhaus schließlich wieder zu sich und erhielt dort von Ärzten die Bestätigung, dass er unter Herzrhythmusstörungen litt. Offenbar arbeiteten alle Kammern seines Herzens wie vorgesehen, jedoch in einer viel zu hohen Geschwindigkeit. Im Anschluss wurde ein Termin beim Kardiologen vereinbart.

Dem Bericht zufolge ist der Nutzer davon überzeugt, dass ihm die Apple Watch sein Leben gerettet hat. Gerade angesichts der körperlichen Probleme, die nach dem Absetzen des Notrufs offenbar sehr plötzlich eintraten, ist das wohl auch realistisch. Welches Modell der Apple Watch in diesem Fall in Verwendung war, ist übrigens nicht bekannt. Die neueste Version des Wearables, die Apple Watch Series 4, konnte jedoch auch schon in Deutschland mindestens einen Träger vor Schlimmerem bewahren.