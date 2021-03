Runde Ecken, großes Display – eben ein Look, der nach Smartwatch schreit: So kennen wir die Apple Watch. Ist das im Prinzip seit der ersten Version der Uhr verwendete Design aber bald Geschichte? Ein Patent von Apple deutet darauf hin, dass der Hersteller sein Gadget langfristig neu denkt.

Apple wurde ein neues Patent zugesprochen, wie MacRumors entdeckt hat. Eigentlich zeigt dieses eine Smartwatch mit flexiblem Display, das sich selbst über das Armband erstreckt. Dazu aber weiter unten mehr. Denn ein anderes Detail lässt uns noch eher aufhorchen: Die Patentzeichnungen zeigen eine Uhr mit rundem Display. Nicht das ikonische eckige Gehäuse der bislang veröffentlichten Apple-Watch-Modelle.

Runde Apple Watch: Schon mit der Series 7?

Für Apple wäre der Schritt hin zur runden Apple Watch eine große Veränderung. Somit würde das Unternehmen eine Smartwatch ins Rennen schicken, die mehr nach einer klassischen Uhr aussieht. Ähnlich, wie es Konkurrent Samsung beispielsweise mit der Galaxy Watch seit Jahren macht. Damit wäre das Gadget radikal neu gedacht, immerhin hat selbst die Apple Watch Series 6 lediglich neue Farben im Gepäck, ist ansonsten aber optisch identisch zur Series 4.

Die Apple Watch Series 6 hat ein eckiges Gehäuse. Sieht das beim Nachfolger vielleicht radikal anders aus? (© 2020 Apple )

Generell hat sich seit der Series 4 nichts am Design der Apple Watch geändert. Und das gute Stück hat bereits ein paar Jahre auf dem Buckel: 2018 stellte das Unternehmen die Smartwatch mit der angepassten Optik offiziell vor. Es wäre also demnächst mal wieder an der Zeit für ein Design-Upgrade. Genauer gesagt: 2021 könnte es schon so weit sein.

Denn beim iPhone 12 hat Apple gezeigt, dass das Unternehmen endlich neue Wege gehen möchte – von iPhone X bis iPhone 11 hat sich optisch kaum etwas bei der Smartphone-Serie getan. Wieso also nicht passend zum neuen Handy-Design eine brandneue Optik für die Apple Watch? Zumal das Unternehmen offenbar schon seit 2018 über ein rundes Gehäuse nachdenkt.

Eine runde Apple Watch wäre zumindest der nächste logische Schritt. Das vorherige Design-Upgrade der Uhr eliminierte bereits die Ränder. Ab jetzt sind womöglich nur noch kleinere optische Veränderungen am eckigen Design der Smartwatch machbar. Ein "Wow!"-Effekt klingt aber anders. Und genau so einer wäre eigentlich das, was man nun von Apple erwarten würde. Das iPhone 12 verkauft sich offenbar blendend, der M1-Chip der neuen MacBook-Modelle lässt so manchen Intel-Rechner in Sachen Leistung und Akkulaufzeit alt aussehen. Ein Doppel-Wow. Da wäre eine runde Apple Watch genau richtig, um daraus ein Triple-Wow zu machen.

Wie war das noch gleich mit dem Patent?

Ach ja, da war noch etwas: Kommen wir zurück zum Patentantrag, auf dem wir die runde Apple Watch überhaupt erst entdeckt haben. Denn das Unternehmen hat sich hier etwas sehr Interessantes einfallen lassen: Apple denkt wohl darüber nach, auch einen Großteil des Armbandes als Display einzusetzen – hier ist natürlich von einem faltbaren/flexiblen Screen die Rede. Der könnte klassisch zum Anzeigen von Informationen zum Einsatz kommen. Es sei aber auch denkbar, den Armband-Teil des Displays mit einem Design nach Wunsch auszustatten. Quasi ein Armband, das auf Knopfdruck Farbe und Muster wechselt.

Ob so etwas schick oder komisch aussieht, muss sich aber erst noch zeigen. Dabei bleibt offen, ob wir so ein Armband-Display überhaupt jemals sehen werden. Wie üblich ist bei einem Patent nie sicher, ob daraus je ein fertiges Produkt wird. Zumindest was das runde Smartwatch-Gehäuse angeht, stehen die Chancen aber besser. Die Apple Watch Series 7 wird voraussichtlich im Herbst 2021 vorgestellt. Wir sind gespannt.

