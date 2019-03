Apple Watch: Ratgeber-Videos erklären Siri und Fitness-Features

Apple hat gleich fünf neue Videos veröffentlicht. Darin geht es um die Bedienung der Apple Watch Series 4. Im Fokus stehen unter anderem Fitness-Funktionen, der Wechsel des Armbands und Siri.

Kurz und knackig: Apple benötigt pro Clip nur rund 30 Sekunden, um euch euer Wearable etwas näher zu bringen und ein Feature der Apple Watch zu erklären. Nach vier schnellen Schritten wisst ihr zum Beispiel, wie ihr euer Aktivitäten-Ziel anpasst: Öffnet die Aktivitäten-App auf eurer Uhr und drückt fest auf das Display. Gebt nun an, dass ihr eure Ziele anpassen möchtet. Die Zahl der angestrebten Kalorien etwa passt ihr durch Drehen der Digital Crown an.

Laufziel anpassen, Workout mit Siri

Apple verrät zudem, wo ihr eine Übersicht eurer Aktivitäten findet. Das zu wissen kann sich durchaus lohnen: Den besten Überblick bekommt ihr nämlich nicht auf eurer Apple Watch. Um zu sehen, wie viel ihr euch die letzten Tage bewegt habt, wechselt ihr in die Aktivitäten-App auf eurem iPhone. Drückt links unten auf den Reiter "Verlauf".

Wer Apples Sprachassistenz Siri einschalten möchte, dem zeigt Apple dazu zwei verschiedene Wege für die Apple Watch. Ihr könnt so unter anderem per Sprache den Musikplayer starten oder ein Lauftraining beginnen. Außerdem erklärt Apple, wie ihr euer Armband am schnellsten austauscht und euer Laufziel anpasst. Die Videos findet ihr am Ende des Artikels. Bereits in der Vergangenheit stellte Apple solch praktische Erklärvideos online.