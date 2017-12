Apple Watch Series 3: Apple hebt Fitness-Features und LTE hervor

Apple heizt das Weihnachtsgeschäft an: Zum Start in den Advent hat das Unternehmen gleich vier neue Spots zur Apple Watch veröffentlicht. Im Zentrum der kurzen Clips steht die Funktion des Wearables als Fitnesstracker.

Die kleine Serie an Spots zur Apple Watch Series 3 trägt den Titel "The Gift of Go", frei übersetzt etwa "Das Geschenk des Gehens". Die vier Clips beschäftigen sich mit den sportlichen Aktivitäten Workout, Fußball, Schwimmen und Snowboardfahren – in jeweils 14 oder 15 Sekunden wird hervorgehoben, dass die Smartwatch für diese Sportart geeignet ist.

In diesem Artikel o2 Free Fitness Special

Smartwatch als Geschenk

Unterlegt sind die Videos mit lebendiger Musik aus verschiedenen Genres, die zu den dargestellten Bewegungen passt: Im Clip "Workout" (über dem Artikel) beispielsweise läuft der Song "Bom Bom" von Tkay Maidza & Danny L Harle. Im Video "Snowboard" ist der Track "Blast Off" von Nicky Blitz zu hören. Passend zum kommenden Weihnachtsfest wird am Ende jedes Clips eine in Geschenkpapier eingewickelte Apple Watch ausgepackt. Vermutlich will Apple damit suggerieren, dass sich das Wearable hervorragend als Geschenk eignet.

Dass die Apple Watch mehr sein kann als Zeitanzeiger oder Fitness-Wearable, zeigt derzeit die Universität Stanford: Diese nutzt das Gerät für eine Studie zu Herzrhythmusstörungen. Wenn ihr wissen möchtet, wie das Musik-Streaming auf der Series 3 nach dem Update auf watchOS 4 funktioniert, hilft euch der Testartikel von Felix zu dem Feature weiter, der auch ein Video enthält.