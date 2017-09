Apple Watch Series 3: Apple liefert detaillierte Infos zur Akkulaufzeit

Die Apple Watch Series 3 ist leicht am roten Punkt auf der Krone zu erkennen

Wer die Gerüchte und Leaks im Vorfeld der Apple-Keynote genau verfolgt hat, der wusste bereits ziemlich gut über die Apple Watch Series 3 Bescheid. Eine Frage, die weder von Tim Cook auf der Bühne noch durch Leaks beantwortet wurde, ist die nach der Akkulaufzeit. Um sie zu beantworten, hat Apple aber freundlicherweise eine eigene Webseite mit detaillierten Informationen zum Energieverbrauch erstellt.

Die Apple Watch Series 3 gibt es mit und ohne LTE. Beide Varianten enthalten jedoch GPS. Da sowohl der Mobilfunk als auch die Standortbestimmung viel Energie verbrauchen und der Akku wohl nicht rapide gewachsen ist, sind sie auch ein zentraler Bestandteil in Apples Aufschlüsselung für die Akkulaufzeit der Smartwatch.

Lange Telefonate vermeiden

Wie auch bei den Vorgängern hat Apple laut eigenen Angaben darauf hingearbeitet, eine Laufzeit von 18 Stunden zu ermöglichen, während denen der Nutzer auf verschiedenste Funktionen zugreift. Die Apple Watch 3 soll es in diesem Zeitraum beispielsweise ermöglichen, 90 Mal die Uhrzeit abzulesen und 90 Benachrichtigungen zu erhalten. Auch sind ein 30-Minuten-Workout mit Musikwiedergabe über Bluetooth-Kopfhörer sowie 45 Minuten App-Nutzung vorgesehen. Das GPS-Modell wurde mit ständiger Bluetooth-Verbindung zu einem iPhone getestet. Das LTE-Modell war während der Tests 14 Stunden lang per Bluetooth mit einem iPhone verbunden und 4 Stunden nur per LTE online.

Unabhängig von den Tests für eine Laufzeit von 18 Stunden liefert Apple auch Angaben dazu, wie lange die beiden Varianten der Apple Watch Series 3 bestimmte Funktionen aufrechterhalten können. Die Audiowiedergabe über Bluetooth mit einer Verbindung zu einem iPhone läuft beispielsweise bis zu 10 Stunden. Ein Outdoor-Workout mit aktiviertem GPS braucht den Akku in 5 Stunden auf. Ist LTE zusätzlich aktiviert, ist bereits nach 4 Stunden Schluss. Besonders kurz fällt die Laufzeit offenbar aus, wenn Ihr mit der Apple Watch 3 telefoniert. Selbst wenn das Gerät mit einem iPhone verbunden ist, leert der Vorgang die Batterie in nur 3 Stunden. Telefoniert Ihr mit Eurer Apple Watch Series 3 und dem integrierten LTE-Modul ohne iPhone-Verbindung, soll der Akku laut Apple nur noch "über eine Stunde" halten.